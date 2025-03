“Una injusticia brutal”: Andrés Guardado critica la expulsión del León del Mundial de Clubes

El icónico mediocampista mexicano y actual figura del Club León, Andrés Guardado, no pudo ocultar su molestia por la expulsión que sufrió el equipo del Mundial de Clubes por parte de la FIFA ante la negativa de este organismo de tener organizaciones que son multipropiedad; esto a pesar de haber clasificado a la competencia en junio de 2023.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa en la que consideró esta decisión como “una injusticia brutal” por parte del máximo organismo regente del balompié mundial; asimismo detalló que este mismo problema es culpa de la FIFA al no informar que no pueden participar dos equipos clasificados que forman parte del mismo grupo.

“Me parece una injusticia brutal y para mí si alguien hizo mal las cosas es FIFA, no León, porque el tema de la multipropiedad existe. Grupo Pachuca cuánto tiene, no sé hace cuánto compró León, hace muchos años”, expresó el jugador en sus declaraciones.

Andrés Guardado regresará al Club León para el torneo Clausura 2025. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

“Entonces participa Pachuca, participa León en un torneo avalado por la FIFA y FIFA no informa a Grupo Pachuca de que en caso de que califiquen sus dos equipos no va a poder participar y encima hacen un reglamento a posteriori donde dice que no pueden estar. Para mí el que está haciendo malas cosas es FIFA y encima te invitan al sorteo, publicidad, te da la bienvenida infantil, mil cosas”, agregó.

Recordemos que Andrés Guardado tomó la decisión de poner en pausa su retiro para jugar con el Club León y así acompañar al equipo en su participación para el Mundial de Clubes; a pesar de esto se mostró enfocado en seguir apoyando al club al haberse convertido en una voz de liderazgo entre sus compañeros por la amplia experiencia que posee.

Actualmente el Club León se encuentra a la espera de la apelación y de un estudio de este caso que está realizando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) para poder conocer si podrán participar nuevamente dentro del torneo, el cuál iniciará el próximo 14 de junio con un partido entre el Inter Miami y Al Ahly FC.

