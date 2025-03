Santiago Giménez sobre jugar en el Mundial: “Es un sueño que voy a cumplir”

El delantero de la selección mexicana, Santiago Giménez, aseguró que se siente bastante emocionado por el camino que está realizando con el combinado azteca bajo las órdenes de Javier Aguirre; al mismo tiempo resaltó que espera poder cumplir su sueño de finalmente participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó el jugador a los medios de comunicación durante su alianza con una marca de telefonía, donde aseguró que espera poder convertirse en todo un referente para la selección mexicana en este año que resta para poder estar presente entre los convocados para la cita más importante del balompié mundial.

“Estoy muy emocionado porque llegué este Mundial, estoy muy ansioso, sería mi primero y espero que pueda ir, que pueda demostrar lo que he trabajado a lo largo de toda mi vida, porque es un sueño que voy a cumplir. Como equipo estamos muy bien, somos los últimos campeones de Copa de Oro, somos los últimos campeones de Nations League, entonces creo que el camino va bien y queremos seguir con esta confianza”, expresó.

Santiago Giménez afirmó sentirse muy cómodo al jugar con Raúl Jiménez en la delantera. Crédito: David Vega | Imago7

Asimismo destacó de la unión que ha estado realizando con su compatriota Raúl Jiménez y lo bien que se siente al poder jugar con un referente mexicano como él; sostuvo que es un gran jugador y que espera seguir aprendiendo cosas de él para poder ser mucho más eficaz dentro del terreno de juego.

“Es muy lindo poder compartir campo con Raúl, lo tomo de ejemplo por el gran jugador que es, por la gran persona que es, no pierde balones, es muy inteligente, antes de agarrar el balón ya sabe que va a hacer. La idea es complementarnos, hacer una gran dupla para el bien de México y para el bien del equipo”, resaltó el delantero.

“Lo veo como una gran responsabilidad, trato de llevar la bandera de México a lo más alto donde me toque estar, contra quien me toque estar, creo que esa es la gran responsabilidad que siento al ser mexicano y jugar en Europa. Y sí, creo que esa responsabilidad también que me ha dado Dios, porque él me escogió como un soldado de Cristo”, concluyó al analizar lo que representa defender la camiseta mexicana.

