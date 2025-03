Ignacio Ambriz destaca el impacto de James Rodríguez y Sergio Ramos en la Liga MX

El director técnico Ignacio ‘Nacho’ Ambriz reconoció que la presencia de figuras extranjeras de gran trayectoria como el colombiano James Rodríguez y el español Sergio Ramos resultan bastante positivas para mejorar el ritmo competitivo de la Liga MX debido a los grandes conocimientos que poseen tras muchos años de jugar en los mejores clubes de Europa.

Estas declaraciones las realizó el último técnico que quedó campeón con el Club León durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aplaudió el trabajo que realizó la Fiera para poder hacerse con los servicios de James, quien suma ya dos goles y cuatro asistencias en 10 partidos del presente torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

“La verdad me ha sorprendido para bien, no me esperaba por el tiempo que dura en su último equipo, el Rayo Vallecano, que casi no jugó, no le fue bien”, expresó el estratega al reconocer la rápida adaptación del colombiano en León y el cariño que ha recibido por parte de la fanaticada esmeralda tras su llegada.

Guadalupe, Nuevo León, 2 de marzo de 2025. Sergio Ramos en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Rayados del Monterrey y los Guerreros de Santos Laguna, realizado en el estadio BBVA. Foto: Imago7/ Crédito: Imago7

“Si te puedo decir que León es una ciudad que, al jugador, entrenador que lo hace bien, la afición te quiere, te protege. Hay jugadores que piensan y este hombre piensa (James), te pone un pase para gol o te mete un gol”, agregó.

Valor de Sergio Ramos

Para finalizar el entrenador habló sobre la contratación de Sergio Ramos por parte de Rayados de Monterrey y destacó que un jugador de tanta trayectoria como él le aporta mucho al fútbol mexicano a pesar de estar ya estar en los 39 años; recordó la rimera vez que lo vio jugar en el Sevilla y su paso por el Real Madrid.

“Lo ves físicamente y es una máquina, no parece que tiene 38 años. Yo lo conocí muy joven, era lateral, jugaba en el Sevilla y yo desde que lo vi dije ‘este hombre es una bala’”, destacó.

“Puede aportar su experiencia, el ser un líder, le gusta ganar, competir, lo único que queda es que no se lastime, que las lesiones lo respeten”, concluyó Ignacio Ambriz en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–FIFA revela las grandes sumas de dinero que ganarán los equipos por el Mundial de Clubes

–Chicharito Hernández asegura que mantiene una buena relación con Cristiano Ronaldo

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este viernes 28 de marzo