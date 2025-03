Canelo Álvarez ofreció valioso consejo matrimonial a Jake Paul

Más allá de buenos golpes, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez también tiene lecciones valiosas para repartir. El campeón aprovechó una entrevista con TMZ Sports para ofrecer un consejo de vida al influencer y boxeador estadounidense Jake Paul, quien recientemente anunció su compromiso con la patinadora olímpica neerlandesa Jutta Leerdam.

Con la experiencia de una relación sólida junto a su esposa Fernanda Gómez desde 2016 y casados desde 2021, Canelo envió un mensaje sincero a “The Problem Child”: “Todo lo mejor para él y todo lo mejor para su novia. Paciencia y buen amor en la relación”.

El consejo no es casualidad. Mientras que Jake Paul ha sido noticia por sus polémicas y romances muy mediáticos, Canelo ha mantenido una relación estable y alejada de los reflectores con Fernanda, demostrando que el éxito en el amor también requiere dedicación y madurez.

¿Habrá pelea entre Canelo y Paul?

Al ser cuestionado sobre un posible enfrentamiento en el ring, Canelo dejó en claro que, como boxeador profesional, no ve factible una pelea contra el youtuber convertido en púgil:

“Nunca digo que no, porque nunca se sabe qué pasa después, pero como boxeador oficial, no, no lo creo”, afirmó con contundencia.

Sobre William Scull

Mientras Jake Paul sigue buscando rivales de alto perfil, Álvarez se prepara para su próxima gran defensa. El 3 de mayo, en The Venue at Riyadh Season (Arabia Saudita), el campeón indiscutible del peso supermediano pondrá en juego sus títulos frente al cubano William Scull, actual monarca de la FIB.

“Es un buen boxeador, al estilo cubano, y va a ser una pelea complicada. Pero he peleado con todos los que están ahí, con todos los estilos, y puedo adaptarme a cualquier cosa”, aseguró con la confianza que lo caracteriza.

