Shohei Ohtani volvió al bullpen: ¿Cuándo volverá a lanzar con los Dodgers?

Shohei Ohtani realizó su primera sesión de bullpen luego de un mes de inactividad, pero aún le queda camino por recorrer antes de regresar al montículo con Los Ángeles Dodgers. Según reseñó ESPN, el actual MVP de la Liga Nacional lanzó más de 20 envíos en el bullpen del Dodger Stadium antes de asumir su rol como primer bate y bateador designado en el último juego de la serie contra los Detroit Tigers, que se llevaron los angelinos con marcador de 3-7.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts insistió este sánado en que aún no hay una fecha establecida para el regreso de Ohtani. “Va a pasar un tiempo”, comentó Roberts. “Creo que comienzas con la progresión natural de una sesión de bullpen, y luego tienes que mezclar diferentes lanzamientos para enfrentar a los bateadores nuevamente. Así que no tengo un cronograma. No creo que nadie lo tenga, pero estamos lejos de eso”, aseguró el estratega.

Desde el 25 de febrero, Ohtani no había realizado trabajo desde el montículo, ya que pausó su entrenamiento como lanzador para enfocarse en su preparación como bateador de cara a la temporada regular.

“¿Cuánto lo necesitamos ahora mismo?”

Por otro lado, Roberts cree los Dodgers es “un muy buen equipo con él (Ohtani) como bateador designado, obviamente”.

“Todavía queremos que lance. Él quiere lanzar, y creo que puede manejarlo. Lo ha hecho en el pasado. Creo que la pregunta es, ‘¿Cuánto lo necesitamos ahora mismo?’ Y creo que hemos respondido eso. Su salud es lo más importante. Es primordial, y así que cuando llegue ese momento, su preparación alcance esa madurez completa, lanzará para nosotros”, concluyó el estratega.

Ohtani no ha lanzado en un juego de Grandes Ligas desde que fue sometido a una cirugía en su codo derecho en septiembre de 2023, en el tramo final de su última temporada con los Dodgers.

Posteriormente, en noviembre, pasó por otra intervención quirúrgica en su hombro izquierdo tras firmar una histórica campaña en la que se convirtió en el primer jugador en alcanzar los 50 jonrones y 50 bases robadas en una misma temporada, contribuyendo al título de Serie Mundial del equipo angelino.

Mientras tanto, Ohtani ha tenido un sólido inicio ofensivo en la campaña, acumulando dos cuadrangulares entre sus seis hits y registrando un OPS de 1,286 en sus primeros cuatro juegos.

