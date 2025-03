A lo “Malice at the Palace”: La fuerte trifulca entre los Detroit Pistons y los Minnesota Timberwolves

Una fuerte trifulca en el partido entre los Minnesota Timberwolves y los Detroit Pistons en la NBA termin贸 con siete expulsados, incluyendo al exjugador argentino y actual asistente t茅cnico de los Wolves, Pablo Prigioni.

El incidente ocurri贸 con 8:36 restantes en el segundo cuarto, cuando Naz Reid recibi贸 una falta de Ron Holland. Ambos jugadores intercambiaron palabras y la tensi贸n escal贸 r谩pidamente, provocando que otros jugadores y miembros del personal de ambos equipos se involucraran en la pelea. La situaci贸n se sali贸 de control al punto de que algunos terminaron en la primera fila del p煤blico en el Target Center.

Tras revisar lo sucedido, los 谩rbitros decidieron expulsar a siete personas: tres de los Timberwolves y cuatro de los Pistons.

En el equipo local, adem谩s de Reid y Prigioni, Donte DiVincenzo tambi茅n fue descalificado. Por el lado de Detroit, las expulsiones incluyeron al entrenador J. B. Bickerstaff y a los jugadores Holland, Isaiah Stewart y Marcus Sasser.

驴Otro Malice at the Palace?

Aunque el altercado no alcanz贸 la magnitud del infame Malice at the Palace del 19 de noviembre de 2004, donde una pelea entre jugadores de los Pistons y los Indiana Pacers deriv贸 en una invasi贸n de cancha y agresiones entre jugadores y aficionados, este episodio record贸 la facilidad con la que la tensi贸n en la NBA puede desbordarse.

En aquella ocasi贸n, figuras como Ron Artest (ahora Metta Sandiford-Artest) y Stephen Jackson fueron suspendidos por largos periodos tras protagonizar una de las peleas m谩s recordadas en la historia del deporte.

Si bien la trifulca en el Target Center no tuvo la misma gravedad ni se extendi贸 hacia el p煤blico de manera violenta, las expulsiones masivas reflejan la estricta postura de la liga ante este tipo de incidentes para evitar repetir episodios ca贸ticos como el de 2004.

