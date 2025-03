Joana Sanz anuncia embarazo tras la absolución de Dani Alves en caso de agresión sexual

Tan solo tres días después de que la justicia española absolviera por completo a Dani Alves por delitos de agresión sexual, este lunes se conoció que el exjugador será padre por tercera vez.

A través de Instagram, la modelo española Joana Sanz compartió la noticia por medio de un video en el que narra todo el proceso de su planificación familiar para lograr ser madre.

Alves ya es padre de dos hijos que tuvo con su primera esposa Dinorah Santana, de quien se divorció en 2011. No obstante, sería la primera paternidad con Joana Sanz.

En el audiovisual, la actual esposa del brasileño compartió cómo necesitó inyecciones de hormonas para lograr obtener el test positivo y la ecografía de su bebé.

“No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los 22 años con preguntas de ‘¿para cuándo el bebé? Qué presión social tan aterradora”, inició.

“Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien. Con el paso de los años mi grupo de amigas fue teniendo bebés y las redes sociales se llenaban de nacimientos (supongo que por edad es lo que toca). No es una broma la frase de ‘se te va a pasar el arroz’. Hay tanto desconocimiento sobre la edad reproductiva de la mujer y que no es tan fácil quedarse embarazada”, añadió.

Sufrimiento debido Joana Sanz para quedar embarazada

Sanz, de 32 años, describió su sufrimiento durante los últimos meses debido a la frustración que le generaba no poder quedar embarazada. Incluso, confesó haberse sometido a dos fecundaciones in vitro más tres pérdidas, más una operación de trompas y una endometriosis.

“Una mujer de veintisiete años sana se encuentra con dos FIV, tres perdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis. Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar por qué a nada”, reveló.

“Para colmo me tuve que tragar la dichosa pregunta de “¿para cuándo el bebé?” Una y otra vez con tanto dolor en el pecho. Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez. Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida”, describió.

Joana Sanz y Dani Alves

Joana Sanz y Dani Alves se casaron en 2017. En marzo de 2023, la modelo anunció sus intenciones de divorciarse a través de una carta mientras el exjugador estaba en prisión. Sin embargo, tras salir bajo fianza, la pareja ha dado señales de reconciliación.

Ahora, tres días después de que el Tribunal Superior de Cataluña absolviera al exfutbolista brasileño de un delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años de cárcel, se anunció si tercera paternidad.

Alves fue arrestado los primeros días de enero de 2023 cuando estaba de vacaciones en España. Para ese momento, residía en México debido a su contrato como jugador con Pumas de la UNAM.

El que fuese lateral derecho del FC Barcelona en el pasado, fue acusado de haber violado a una joven de 23 años en los baños de la zona VIP de la discoteca Sutton en Barcelona, la noche del 30 de diciembre de 2022.



Sigue leyendo:

· Dani Alves regresa a las canchas de España para mostrar sus habilidades con el balón

· Justicia española revocó condena de cuatro años de prisión a Dani Alves

· Pumas de la UNAM demanda a Dani Alves ante el TAS