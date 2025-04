Juez desestima demanda por agresión sexual contra Sean “Diddy” Combs

Un juez federal de Nueva York desestimó una de las demandas por agresión sexual presentada contra el magnate de la música Sean “Diddy” Combs.

La demanda, interpuesta en octubre del año pasado por una mujer identificada como “Jane Doe”, alegaba que el rapero y empresario la había agredido sexualmente durante una fiesta en 1995, y que al rechazar sus insinuaciones, también fue golpeada por él.

Sin embargo, tras varios procedimientos judiciales, el juez Lewis J. Liman falló en contra de la demandante el pasado lunes, tomando en cuenta que ella no reveló públicamente su identidad, un requisito esencial para la continuación del proceso.

Este caso estuvo rodeado de controversia desde su presentación, principalmente por la solicitud de la mujer de proceder de manera anónima.

Su abogado, Tony Buzbee, presentó una moción para que el caso avanzara sin que se revelara su identidad, una petición que fue rechazada por el juez Liman. A pesar de las oportunidades para rectificar su demanda, la mujer no presentó una denuncia formal utilizando su nombre real antes de la fecha límite del 20 de marzo de 2025, lo que motivó la desestimación del caso.

“Al día de hoy, 31 de marzo de 2025, (Doe) no ha presentado una denuncia en su propio nombre, ni ha solicitado una prórroga para hacerlo”, indicó Liman en su fallo.

Desde que se presentaron las acusaciones, el equipo legal de Combs ha mantenido su postura de defensa, argumentando que las demandas interpuestas sin la identificación completa de los acusadores no deberían ser toleradas en los tribunales.

“Este es el segundo caso interpuesto por estos abogados contra el Sr. Combs que ha sido desestimado en su totalidad. No será el último. Las demandas presentadas por personas que se amparan en el anonimato no se sostendrán ante un tribunal de justicia“, declararon en un comunicado enviado al New York Post.

Cabe señalar que aunque esta victoria judicial resulta importante para Combs, su caso sigue lleno de controversias, pues el productor musical enfrenta otras graves acusaciones. En septiembre de 2024 fue arrestado por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y prostitución.

Actualmente, Diddy se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, esperando su juicio programado para el próximo mes de mayo. De ser hallado culpable de los cargos que se le imputan, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua.

