Donald Trump revela la lista de los nuevos aranceles que tendrán que pagar los países a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles en una ceremonia en la Casa Blanca, denominada el “Día de la Liberación”, donde mostró el porcentaje que tendrán los países que venden productos a los EE.UU.

Trump señaló: “Estableceremos un arancel base mínimo del 10%“, pero aclaró que muchos de los aranceles de otros países son mucho más altos.

El presidente estadounidense destacó que los aranceles que EE.UU. cobrará serán la “mitad” de lo que cobran otros países: “Les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que ellos nos han estado cobrando. Así que los aranceles no serán totalmente recíprocos. Podría haberlo hecho, sí, pero habría sido difícil para muchos países. No queríamos hacerlo”.

Tarifas arancelarias, país por país

El presidente estadounidense señaló algunas tarifas que se cobrarán:

· Unión Europea – 20%

· Japón – 24%

· Corea del Sur – 25%

· Suiza – 31%

· Reino Unido – 10%

· Taiwán – 32%

· Malasia – 24%

· India – 26%

· Brasil – 10%

· Indonesia – 32%

· Vietnam – 46%

· Singapur – 10%

Para Canadá y México, las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo/migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán sujetos a un arancel del 0%, los que no lo cumplen, a un arancel del 25%, y los productos de energía y potasa que no lo cumplen, a un arancel del 10%. En caso de que se rescindan las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo/migración, los productos que cumplen con el T-MEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12%.

Para consultar la lista completa, consulte aquí.

