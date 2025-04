Javier Mascherano sobre Messi: “Siempre contar con Leo es un plus para cualquier equipo”

El argentino Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, afirmó este martes que Leo Messi terminó con “buenas sensaciones” el partido del pasado sábado contra el Philadelphia Union, el primero tras recuperarse de una sobrecarga en un abductor, en la víspera del choque contra Los Ángeles FC de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Messi llega a la cita contra LAFC tras marcar cinco goles en los seis partidos disputados este año, pero ha tenido que lidiar con molestias físicas que han impedido mostrar su mejor desempeño.

“Lo más importante es que ha terminado bien el partido contra Philadelphia, que pueda terminar con buenas sensaciones. Después del partido y todo lo que he podido hablar con él estaba contento de poder tener buenas sensaciones“, dijo Mascherano en la rueda de prensa previa al LAFC-Inter Miami.

“Muchas veces con un jugador de su experiencia, el semblante te lo dice todo, no hace falta preguntarle demasiado”, agregó.

El 10 se perdió tres partidos por una sobrecarga muscular, pero su equipo ha sabido mantener un buen ritmo en la MLS, en la que es líder del Este.

“Siempre contar con Leo es un plus para cualquier equipo, eso no lo vamos a negar, sabemos que cada vez que Leo está con nosotros somos más fuertes, pero también tengo que decir que cuando no pudimos contar con él, el equipo siempre ha dado un paso al frente”, afirmó.

“La ausencia de Leo puede generar excusas, y nosotros siempre hemos tratado de no excusarnos en nada, de ser un equipo serio. Los jugadores saben que cuando Leo no está todo el mundo tiene que dar un paso al frente”, añadió el preparador.

