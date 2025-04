Jencarlos Canela dice querer ayudar a su comunidad

Jencarlos Canela dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que desarrolló una mancuerna con “Prestige Companies” con la finalidad de crear un proyecto llamado “The Yards”, que ubicará dentro de la comunidad del “Amelia District” en Miami.

Sobre este, el que fuera protagonista de “Pasión Prohibida” contó: “En los últimos años he concentrado todas mis fuerzas en crear un buen impacto en la comunidad que me vio nacer. Esto me genera un entusiasmo similar a estar frente a las cámaras o al público de un concierto”.

“Mi mayor deseo es apoyar a la comunidad donde nací a través de proyectos que impulsen su crecimiento”, terminó de escribir el intérprete de “Mi Corazón Insiste”

Mezcal TV, detalló que dentro de las actividades que se impulsarán gracias a esta empresa se vislumbran el desarrollo de programas para el sistema escolar, así como la creación de espacios recreativos para uso infantil. Así como la creación de ambientes concretamente dedicados para el descanso y la construcción de viviendas.

