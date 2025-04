Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 3 al 9 de abril

Arranca el Havana Film Festival NY

El Havana Film Festival NY, el festival de cine latino más antiguo de la ciudad, está celebrando 25 años de historia, y desde el 3 al 10 de abril presentará más de 35 películas premiadas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, Panamá, España, Venezuela y Estados Unidos. El festival incluirá mesas redondas, sesiones de preguntas y respuestas y otros eventos especiales presentados por figuras destacadas del cine latinoamericano. Más de 20 cineastas vendrán a Nueva York para participar en el festival. Todas las películas extranjeras estarán subtituladas en inglés. Para una agenda completa de eventos, visite www.HFFNY.com.

Festival “Big Umbrella” en el Lincoln Center

El Festival Big Umbrella, el cual se centra en el público neurodiverso, compartiendo enfoques únicos de experiencias artísticas sensoriales, interactivas e íntimas para conectar con el público, regresa al Lincoln Center esta semana. Inaugurado en 2018, el festival continúa este año con una amplia gama de eventos de artistas de todo el mundo, de diferentes edades y géneros, todos gratuitos y con la opción de elegir lo que pagas. Todos los eventos son presentaciones relajadas, abiertas a todos y especialmente acogedoras para personas con autismo y otros trastornos sensoriales o de la comunicación. Del 3 al 20 de abril. Para una agenda completa, visite: http://lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Festival de danza ICONS

BHDos, la segunda compañía de Ballet Hispánico, será parte del Festival de Danza ICONS, un evento anual que celebra la rica diversidad de las compañías de danza tradicionales de Nueva York, crea oportunidades educativas y fomenta un sentido de comunidad entre los jóvenes bailarines. BHdos se unirá a Limón2 y al Joffrey Concert Group para presentaciones y una serie de clases magistrales impartidas por los directores artísticos de cada compañía. Este viernes 4 de abril a las 7:30 pm y el 5 de abril a las 3:30 pm y 7:30 pm. Las funciones se realizarán en el Teatro Mark Morris Dance Center (3 Lafayette Ave, Brooklyn). Las entradas están disponibles en https://www.joffreyconcertgroupnyc.com/icons.

Cortesía

Flamenco en el Teatro Thalía

Un espectáculo de música, cante y baile flamenco que celebra a cinco de las bailaoras del género más influyentes de Nueva York , quienes han dado forma de manera significativa a la escena flamenca de la ciudad en los últimos 50 años, se estará presentando del 4 al 13 de abril, durante los fines de semana, en el Teatro Thalía (41-17 Greenpoint Ave- Sunnyside NY 11104). El show “Fuerza Flamenca” resalta las contribuciones de Liliana Morales, Juana Cala, Aurora Reyes, Maya de Silva y Sol “La Argentinita”. Viernes y sábados a las 8:00 pm, domingos a las 4:00 pm. Para más información, visite:https://thaliatheatre.org.

Cortesía

Voces de Resistencia y Resiliencia: Mujeres que Transforman en Nueva York

Este sábado 4 de abril, Zara Monrroy y Brenda Cabrera han llegado desde la remota Punta Chueca, en Sonora, para ofrecer un evento cultural y familiar gratuito. Monrroy, originaria de esta comunidad, es reconocida como una activista sobresaliente, además de ser cantante, poeta, compositora, ecologista, pescadora y danzante indígena mexicana. A través de su música, aborda temas cruciales relativos a los derechos humanos de los pueblos originarios, los derechos de las mujeres indígenas, y la equidad de género, entre otros. Por su parte, Cabrera, originaria de la Ciudad de México y psicóloga de profesión, ejerce como promotora cultural. Juntas exploran diversos escenarios para conectar con la audiencia. El evento tendrá lugar en la Alianza para las Lenguas (E.L.A.), ubicada en el 3 W. 18th piso 6, en Manhattan, de 6:00 a 8:00 pm. Boletos:https://www.eventbrite.com/e/zara-monrroy-brenda-cabrera-tickets-1280982566339?aff=ebdsshother&utm_share_source=listing_android.

Cortesía

“La Llamada” en Repertorio Español

Como parte del Teatro Fest NYC 2025, que continúa durante este mees de abril como una celebración de la cultura y la creatividad y reuniendo a las principales compañías de teatro latinas de Nueva York, Repertorio Español (138 E 27th St) trae de regreso la obra “La Llamada”. Escrita por Javier Ambrossi y Javier Calvo, y dirigida por Rafa Sánchez, la pieza teatral es un musical con canciones originales y una banda en directo. Una comedia sobre la fe, la amistad, el primer amor, la búsqueda de la identidad, el electro-latino y Whitney Houston. Sábado 5 de abril a las 8:00 pm y domingo 6 de abril a las 3:00 pm. Boletos: https://repertorio.nyc/show/1369/la-llamada

Cortesía

Festival Griego en Brooklyn

Participe del primer Mercado Pop Up Griego en Brooklyn que se llevará a cabo en Hana House (Willoughby Plaza 345 Adams St.), uno de los principales espacios para eventos del centro de este condado, este sábado 5 de abril. El evento de un día celebrará la cultura y la artesanía griegas, con una cuidada selección de negocios griegos y greco-estadounidenses. Disfrute de auténtica comida, bebidas, moda, joyería y mucho más, todo en un ambiente espacioso y vibrante. De 10: 00 am a 6:00 pm.Entradas ($5), disponibles en taquilla o a través de https://www.eventbrite.com/e/greek-pop-up-market-tickets-1267273030749?aff=oddtdtcreator

Shutterstock

“Historietas”, exhibición de cómics latinos

Con motivo del 45º aniversario de ABC No Rio, The Clemente presenta “Historietas”, una exposición que afirma el cómic latino como una forma radical de narrativa, memoria comunitaria y autosuficiencia e inspirada en la filosofía de espacios culturales alternativos. Comisariada por el caricaturista y educador peruano Carlo Quispe, Historietas reúne a siete artistas de cómic latinos contemporáneos cuyo trabajo explora temas de supervivencia, resiliencia y maduración, desde El Bronx hasta el Lower East Side. Del 6 de abril al 31 de mayo. En The Clemente- 107 Suffolk Street, 4to piso. Gratis. Más información: https://www.theclementecenter.org.

Concurso de talento juvenil “Garden of Dreams”

La MSG Entertainment y la Fundación Garden of Dreams celebrarán una vez más el Concurso Anual de Talentos “Garden of Dreams”, que se llevará a cabo en el Radio City Music Hall el próximo martes 8 de abril a las 7:00 pm. El evento contará con la participación de más de 150 jóvenes del área triestatal, quienes enfrentaron desafíos inimaginables. El espectáculo es gratuito y abierto al público, y cada año recibe a miles de invitados, junto con mentores famosos y atletas, para apoyar a los talentosos jóvenes. Las entradas deben reservarse con antelación en: https://www.gardenofdreamsfoundation.org/programs/2025-talent-show.

Cortesía MSG Entertaintment

B&L Diner reinventa los nachos

El restaurante B&L Diner le está dando una versión fresca y novedosa a los populares nachos. El nuevo local ofrece un delicioso tártaro de atún fresco de alta calidad sobre crujientes totopos de maíz, con un toque de guacamole cremoso. Es una versión divertida y refinada del nacho clásico, que combina la comodidad de una comida informal con los sabores ligeros y frescos de la escena gastronómica neoyorquina. El menú de B&L Diner ofrece comida clásica americana con un toque moderno, en un ambiente vibrante y contemporáneo, a partes iguales nostálgico y novedoso, que trae las memorias de los populares diners de Nueva York. Está ubicado en el 1262 Broadway, Manhattan. Reservas: https://www.bldiner.com.