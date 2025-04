Edson Álvarez revela su decisión para dejar a Cruz Azul y firmar con el América

El futbolista mexicano y estrella del West Ham United, Edson Álvarez, aseguró que las Águilas del Club América es un equipo mucho mejor y más exigente que la Máquina de Cruz Azul debido a lo que vivió cuando estuvo en la mira de ambas instituciones de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista con Miguel Layún, donde confesó que antes de jugar con los azulcrema tuvo el deseo de formar parte de Cruz Azul, aunque los terminó rechazando por ser “demasiado fácil”.

El Machín relató que a los nueve años se probó en Pachuca, equipo en el que duró cuatro años hasta tener la oportunidad de probarse dentro del América, Cruz Azul o los Pumas de la UNAM, equipos que se mostraron muy interesados en su rendimiento dentro del terreno de juego; aunque finalmente terminó por la casa cementera.

“Yo escojo Cruz Azul al principio porque mi papá toda su vida le fue a Cruz Azul”, sostuvo Álvarez; quien recordó que con sólo tres horas ya lo querían firmar con el club y esto no le generó la confianza necesaria para poder crecer como atleta.

Edson Álvarez espera que la selección mexicana pueda cumplir con las expectativas de los hinchas. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“Yo recuerdo que pasé de ser el que dejaron a un lado tres horas al ‘de dónde vienes, tú no eres un chavito de la calle, tú traes una formación’. Cambió de un segundo para otro. Les dije ‘sí, vengo de Pachuca’. Me dicen ‘no se diga más, quiero que me traigas tus papeles mañana, te vamos a registrar’. Para mí fue como ‘qué fácil’”, agregó en sus declaraciones para ‘We Are Brave’.

Llegada al América

Álvarez detalló que al día siguiente tomó la decisión de probar con el América al considerar que era un mayor reto al ser un equipo mucho más exigente, lo que lo terminó enamorando y logrando su firma con la institución; su debut ocurrió cuando tenía 19 años y tres temporadas después ganó la Liga MX y la Copa MX.

“Mi papá ya se veía con la playera de Cruz Azul alentándome en La Noria. Pero yo decía ‘no puede ser tan fácil, tiene que costar más’. Al siguiente día despierto y tomo la decisión de no ir a Cruz Azul por el hecho de que se me había hecho muy fácil, dije ‘quiero algo más difícil’, dijo.

“Yo tenía 14 años. Le dije a mi papá ‘quiero otro reto, quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar. Quiero ir al América’”, concluyó El Machín.

