Nintendo Switch 2 estará a la venta en junio: todos los detalles

La compañía Nintendo busca seguir posicionándose entre las primeras opciones para los amantes de los videojuegos y marcar la diferencia de su competencia con el lanzamiento de Nintendo Switch 2 y estará disponible para todo el mundo a partir del mes de junio.

La compañía nipona, finalmente anunció que Nintendo Switch 2 se lanzará a nivel mundial este próximo 5 de junio de 2025 con un precio sugerido de $449.99 en Estados Unidos. Sin embargo, también habrá un paquete de la consola + Mario Kart World por $499.99.

La presentación de la nueva consola de Nintendo se realizó este miércoles durante una transmisión en vivo de Nintendo Direct, detallando accesorios, juegos que incluyen diferentes opciones de la propia marca, así como de otras compañías para satisfacer los gustos de los compradores.

Características de la nueva Nintendo Switch 2

Son muchas las expectativas que se han generado en los últimos meses en torno a la Nintendo Switch 2, pero finalmente se dieron a conocer las características finales de la consola, destacando una pantalla LDC de 7,9 pulgadas con resolución Full HD a 1080p y el mismo grosor que la consola original.

Adicionalmente, los nuevos Joy-Con 2 ahora se acoplan a la consola magnéticamente y se podrán usar como ratón al deslizarlos por una superficie, ofreciendo un salto de calidad en la nueva consola de Nintendo para hacerla más llamativa para los compradores.

La nueva Nintendo Switch 2 contará con CPU y GPU mejorada en comparación a la primera Switch, permitiendo una mayor velocidad de procesamiento, al conectarla a un televisor, los usuarios podrán reproducir videos con una resolución de hasta 4K y jugar hasta 120 fps, a través de juegos y televisores compatibles.

En cuanto al almacenamiento, Nintendo Switch 2 contará con 256 GB de almacenamiento base, es decir, 8 veces la capacidad de almacenamiento de la consola original. Además, algunos juegos de la Switch original serán compatibles con esta nueva consola.

Muchos se estaban preguntando cuál era la función del botón C y ahora se reveló para qué sirve, este permitirá iniciar una conversación de voz con familiares y amigos mientras juegan, pues la consola contará con un micrófono integrado que capta la voz a distancia, sin la necesidad de usar las manos para esta función.

Sin embargo, para disfrutar de esta función, los compradores deberán contar con la membresía en línea, aunque Nintendo Switch 2 GameChat tendrá un período de acceso abierto que permitirá usarlo sin membresía.

Juegos de la Nintendo Switch 2

Esta nueva consola de Nintendo no solo llega acompañada de todas las características mencionadas anteriormente, también ofrecerá un nuevo juego de Mario Kart, que será exclusivo de esta consola y tendrá propiedades distintas a las versiones anteriores:

24 corredores a la vez, la mayor cantidad en la historia de la serie Mario Kart

Cambios climáticos y hora del día afectarán la carrera

Podrás manejar en cualquier parte del mapa

Adicionalmente, estos juegos tendrán una versión para la Nintendo Switch 2:

Elden Ring

Hades 2

Street Fighter 6

Split Fiction

Hogwarts LegacyTony Hawk’s Pro Skater 3+4

Hitman: World of Assassination – Signature Edition

Bravely Default: Flying Fairy (disponible de lanzamiento)

Yakuza 0: Director’s Cut (disponible de lanzamiento)

Pero hay otros títulos de la Switch 1 que mejorarán bajo el nombre de “Nintendo Switch 2 Edition”:

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Kirby y la Tierra Olvidada

Metroid Prime 4: Beyond

Leyendas Pokémon: Z-A

Sin embargo, una de las principales críticas sobre la Nintendo Switch 2 se basa en los precios de los nuevos juegos, que tendrán un valor entre los $87 y $98 en formato físico, lo que supone un aumento considerable, con relación a los juegos actuales de Nintendo, que tienen un costo entre $65 y$76.