“Estoy muy preocupado”, “es un mal necesario”… Cómo han reaccionado los estadounidenses a la batería de aranceles anunciados por Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles una serie de aranceles de gran alcance, incluido uno del 10% para la mayoría de los países.

Algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos tendrán aranceles aún más altos a partir del 9 de abril.

El drástico cambio en la política comercial deja clara la postura de Trump sobre los aranceles, pero muchos alrededor del mundo se preguntan qué piensan los estadounidenses, quienes experimentarán las consecuencias, sobre la medida.

Le preguntamos a cinco personas qué opinan.

Mary Anne Dagata, 71 años, Michigan

Ella cree que los efectos negativos que sentirán los estadounidenses serán temporales y que valdrán la pena.

“Sé que todos vamos a estar apretados en el bolsillo por un tiempo. Creo que, a la larga, nos sacará del enorme déficit en el que nos encontramos.

Me preocupa que suba el precio de los productos. Voy a ser más exigente con lo que compro; básicamente, me apretaré el cinturón por un tiempo.

Pero luego creo que se cerrará el círculo y será algo bueno para la economía y para la gente en general.

Nos hemos dejado pisotear financieramente por el mundo desde hace tiempo y tenemos que ponerle fin”.

Catherine Foster, 58 años, Florida

La mujer que se jubilará muy pronto está preocupada por la inestabilidad económica que provocarán las acciones de Trump.

“Estoy muy descontenta. Probablemente me falten un par de años para jubilarme y no sé si podré hacerlo.

Mi (plan de pensiones) 401k no va muy bien, la Seguridad Social está en juego y no creo que los aranceles vayan a mejorar la posición de Estados Unidos en el escenario mundial.

Trump no es el rey y siento que tanto el Congreso como el Senado nos han abandonado, a ambos partidos, al no oponer resistencia [a los aranceles].

Son los encargados y no están haciendo nada. ¿Por qué?”.

Getty Images: Donald Trump anunció el miércoles una serie de aranceles de gran alcance

Ben Maurer, 38 años, Pensilvania

El camionero celebra la entrada de aranceles y espera que ayuden a la recuperación de las pequeñas ciudades estadounidenses.

“Creo que la manera de reactivar la inversión en la industria manufacturera estadounidense es precisamente esta.

Es un mal necesario.

Hasta los años 70, había dos acerías [en mi zona] y luego cerraron. Y hasta los últimos 10 años, las plantas han estado abandonadas.

Puede que no recuperemos todo, pero incluso si recuperamos el 30-40%, sería bastante dinero y empleos”.

Gloria Smith, 77 años, Washington D. C.

Gloria, jubilada, siente que los funcionarios de la administración Trump no entienden cómo los aranceles tendrán un impacto en su vida.

“Tengo ingresos fijos. Estoy jubilada, así que los precios van a subir y estoy preocupada. Esto significa menos ingresos.

Lo que intento hacer es abastecerme de comida porque creo que las cosas se van a poner muy mal en lo que se refiere a los envíos. La comida es lo único que realmente no puedes recortar en tu presupuesto.

Siendo honesta, Trump tiene demasiado dinero. No tiene que preocuparse por la comida. Musk lo tiene todo, así que esto no les va a afectar. De manera que ellos no saben del sufrimiento.

Nos han dicho: ‘será un poco de sufrimiento’, pero ¿realmente será poco?”.

Robin Sloan, 73 años, Maryland

Robin dice que intenta ser optimista, pero le preocupa que la crisis económica la afecte a ella y a su familia.

“Estoy preocupada. Me preocupa mi jubilación. Me preocupa que esto haga que otros países nos odien por lo que él hace. Simplemente creo que es un idiota.

Tengo un hijo de 30 años. Tiene su propia familia, está buscando trabajo y lo está pasando mal. Esto no va a ayudar. Tiene dos hijos: uno de 18 meses y otro de seis años.

Tiendo a ver el vaso medio lleno, pero el presidente y sus ideas a veces son una locura. Mi asesor financiero, en quien confío mucho, dijo que algunos de los planes de Trump son buenos y beneficiosos para el mercado financiero.

Supongo que me da un poco de esperanza. Pero luego veo que la Bolsa se desploma y pienso que quizás no será así”.

