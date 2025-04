Creó una IA que resuelve entrevistas laborales y ahora gana $200,000 al mes

Un joven de 21 años, llamado Roy Lee, encontró una forma perfecta de superar las entrevistas laborales técnicas, aunque su método no es aceptado: creó una inteligencia artificial que lo hace por ti. Ahora factura más de $200,000 dólares al mes.

Sin embargo, el éxito no vino sin consecuencias, porque le costó su lugar en la universidad.

La IA que hace “trampas” en entrevistas laborales

Roy Lee entró a la Universidad de Columbia en otoño de 2024 con una idea fija: no quería solo estudiar Ciencias de la Computación, quería emprender.

Junto a un compañero de clase, dedicó meses a desarrollar Interview Coder, una plataforma de IA diseñada para un propósito muy específico: ayudarte a resolver entrevistas técnicas tipo LeetCode, esas que muchas empresas tech utilizan para contratar talento.

Para lograrlo, ambos alimentaron su sistema con datos reales del ciclo de reclutamiento de grandes compañías. Y los resultados fueron tan buenos, que lograron obtener ofertas simuladas de Meta, TikTok, Capital One y Amazon. El problema vino justo ahí.

Expulsado por pensar como empresario

Orgulloso del rendimiento de su IA, Roy Lee decidió grabar y publicar una de las entrevistas, la de Amazon, como prueba del poder de Interview Coder. Lo que no imaginaba es que eso le costaría su lugar en Columbia.

Amazon no se lo tomó nada bien. Se contactó con la universidad y, aunque no hubo una amenaza directa, el mensaje fue claro: si no tomaban cartas en el asunto, podrían perder su conexión con la empresa. Pocos días después, Roy recibió un correo: había violado las normas del centro y distribuido contenido confidencial. Fue suspendido de las clases y, poco después, expulsado por un año.

Pero Roy no se detuvo. Transformó la polémica en oportunidad y lanzó Interview Coder como un servicio por suscripción: 60 dólares al mes por acceso limitado a 50 solicitudes mensuales. ¿Los resultados? Más de $224,000 en ingresos… solo en el segundo mes.

Y los costos, según él mismo explica, son prácticamente nulos.

Roy Lee no piensa volver a la universidad, lo tiene claro. Para él, Interview Coder es apenas el comienzo. Planea seguir creando productos con IA y aprovechar al máximo el impulso que ya consiguió.