Dinamita Márquez le pide a David Benavídez que no suba al peso crucero

El histórico boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, aseguró que una hipotética pelea entre el Mexicoamericano David Benavídez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez sería bastante atractiva para todos los aficionados a este deporte por el gran nivel deportivo que ambos poseen; a pesar de esto consideró que no es el momento indicado para que David escale hasta el peso crucero para poder consolidarse en los semi pesados.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, donde se refirió a los rumores sobre el posible deseo de todo el equipo de David Benavídez en escalar una división más para poder luchar por un título mundial, algo que sigue persiguiendo de todas las maneras posibles.

“Sería una pelea muy buena. En el sentido de que son dos guerreros mexicanos, podríamos decirlo así, estando en el cuadrilátero”, expresó Dinamita Márquez al resaltar que esa decisión sería bastante negativa para la carrera del Monstruo Mexicano.

Actualmente David Benavídez es el campeón interino en las 175 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por lo que Márquez cree que pensar en las 200 libras es algo que le generaría pérdidas en una división que puede llegar a dominar ampliamente al enfrentarse contra Dmitry Bivol; recordemos que el ruso es su rival mandatorio y podría quedarse con su cinturón en caso de derrotarlo.

“Pero creo que Benavidez diría a esa pelea ‘no, no me conviene’, por estar brincando de división otra vez. Ahorita debería finiquitar la división de las 175 libras y dejar claro quién es el mejor en esa división. Y después buscar posiblemente brincar a la división de peso crucero, pero creo que sería una buena pelea en un peso pactado, pero yo voy a decir desde ahorita y yo metiéndome a la cabeza de Benavidez, no aceptaría esa pelea en esa división de peso crucero”, agregó.

Negativo para el peso crucero

Para finalizar, el otrora boxeador mexicano afirmó que el peso crucero le quedaría muy grande a David Benavídez por sus capacidades físicas, por lo que pidió que desde su equipo deben centrarse en ver lo que es mejor para su carrera profesional y el legado que pretende dejar.

“Hay que ver qué es lo que decide Benavidez. Hay que recordar que lo subieron a las 175 para enfrentar a cualquiera de los campeones por no darle la oportunidad para pelear con Canelo Álvarez. Ahorita está en las 175, está dejando claro que también es un buen peleador en esa división, pero creo que le quedaría grande la división de peso crucero”, concluyó Márquez en sus declaraciones.

