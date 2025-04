Dinamita Márquez pide que Dmitry Bivol sea despojado del título CMB

El icónico boxeador mexicano y antiguo campeón mundial, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, consideró que el ruso Dmitry Bivol debería ser despojado de su título como campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los pesos semi pesados en caso de no aceptar su enfrentamiento contra David Benavídez, quien actualmente se desempeña como su rival mandatorio.

Estas declaraciones las realizó el expugilista durante una entrevista ofrecida para ProBox TV, donde consideró que el Monstruo Mexicano se ganó su derecho de enfrentarse contra Bivol (campeón indiscutido tras vencer a Beterbiev); a pesar de esto el ruso no quiere cumplir con su deber y por el contrario está buscando la tercera pelea contra su compatriota.

“Creo que la oportunidad la tiene ahí, y si no es así pues (el CMB) tiene que hacer valer su reglamento. Si Bivol no quiere pelear con Benavidez, que es su retador oficial (deberían decirle): ‘sabe qué, señor Bivol, lo vamos a tener que despojar de ese campeonato porque su retador oficial merece la oportunidad’”, expresó.

Zurdo Ramírez quiere un combate contra David Benavídez. Crédito: John Locher | AP

La designación de David Benavídez por parte del Consejo Mundial de Boxeo como rival mandatorio de Bivol ocurrió luego de conquistar el título interino de las 175 libras ante Oleksandr Gvozdyk y de defenderlo contra David Morrell, por lo que Dinamita espera que se haga cumplir el reglamento para verlos enfrentarse en el cuadrilátero.

“Ojalá que así se lleve, es el reglamento. A Benavidez lo subieron y a Benavidez lo quitaron para decirle: te voy a dar la oportunidad y creo que se la ganó. Le ganó a Morrel, le ganó a Gvozdyk, a otros grandes peleadores y creo que en ese sentido se merece la oportunidad. Le ganó a (Demetrius) Andrade también, creo que le ha ganado a buenos peleadores”, agregó en sus declaraciones.

Hasta la fecha el CMB no se ha pronunciado sobre este combate para determinar si será oficial o no; a pesar de eso el promotor de Benavídez, Sampson Lewkowicz, manifestó que espera ver a Bivol renunciar a dicho cinturón si no acepta el combate.

