Vicente Sánchez confía en poder derrotar al Club América

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Vicente Sánchez, se mostró bastante confiado del gran ritmo competitivo que posee su plantilla y aseguró que tienen todo lo necesario para poder derrotar a las Águilas del Club América y así poder avanzar a la semifinal de la Concacaf Champions Cup.

Estas declaraciones las realizó el estratega uruguayo durante la conferencia de prensa previa al partido, donde sostuvo que saldrán con todo lo que tienen para poder sumar la victoria y asegurar su pase a la próxima ronda y así mantener vivas sus aspiraciones de quedar campeón.

“Es un partido muy importante para este equipo porque es un torneo internacional que nos abre la puerta a la semifinal. Estamos comprometidos y listos para ir por todo. Tengo un plantel de gran jerarquía, llegamos en un muy buen momento y vamos a demostrarlo”, expresó.

Este partido tiene un gran valor debido a que el duelo de ida terminó con un empate a cero goles, por lo que es fundamental anotar goles de manera temprana para poder mantener el control del marcador y así luchar por el triunfo.

Chivas vs. Cruz Azul. Crédito: EFE

Ante este hecho Sanchez reconoció también que no se siente preocupado por ningún resaltado previo a este encuentro y que todos sus jugadores tienen en su mente salir al terreno a batallar por cada balón para marcar el ritmo del compromiso.

“No me enfoco en lo que no puedo controlar, sólo en lo que está en mis manos. Sabemos que es un juego ante un rival con muchos enfrentamientos en la historia, pero la exigencia de ganar en este equipo es la prioridad. Sabemos lo que nos jugamos. Hay que ser contundentes y plantear un juego inteligente porque va a ser un partido que se resolverá por detalles”, señaló.

Ángel Sepúlveda busca el gol

Por su parte, el delantero del cuadro celeste, Ángel Sepúlveda, afirmó que harán todo lo que puedan para ganar de manera categórica al reconocer lo complicado que puede llegar a ser el Club América cuando se le dejan los espacios.

“Sabemos que no nos ha tocado salir victoriosos, pero ahora tenemos una revancha. Es la oportunidad para trascender. Hay que cuidarnos de todo, no regalar nada y cometer los menos errores posibles porque eso es lo que nos ha costado en el pasado. Estamos preparados y confiados en que podemos lograr la victoria”, dijo.

Sigue leyendo:

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este lunes 7 de abril

–¿Carrera truncada? Jesús Orozco revela el motivo por el que no juega en Europa

–Toluca vence a Santos Laguna e iguala al América en la Liga MX