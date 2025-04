Oficiales de Idaho disparan contra adolescente autista por tener un cuchillo

Un adolescente hispano de 17 años, se encuentra grave en un hospital de Pocatello después de recibir nueve impactos de bala por parte de oficiales de policía de la ciudad. El joven, quien es autista y con discapacidad intelectual fue considerado por los agentes como una amenaza porque tenia un cuchillo en la mano mientras se encontraba tirado en el suelo del patio de su casa.

Víctor Pérez, también padece parálisis cerebral afirmó su familia, mientras se encuentran en el hospital esperando su evolución, luego de recibir balazos por parte de la policía de Pocatello. Los doctores tuvieron que amputarle una pierna, según informó KTVB7.

“El video solo muestra un ángulo”

“No sabemos si va a despertar”, expresó la tía del adolescente, Ana Vázquez a la agencia The Associated Press. Los médicos planean realizarle pruebas de actividad cerebral.

El jefe del Departamento de Policía de Pocatello, Roger Schei ofreció una conferencia de prensa, porque señaló que desea “brindar claridad, y compartir la información que podamos en esta etapa, así como abordar algunos conceptos erróneos que han surgido”.

“Entendemos la preocupación y la emoción que rodearon el tiroteo en el que intervinieron los agentes, también estamos al tanto del video que circula en línea, que muestra solo un ángulo. El panorama completo requiere una revisión cuidadosa de todos los hechos y pruebas”, añadió Schei.

¿Qué sucedió?

Los hechos ocurrieron cuando un vecino y su hijo se percataron que Víctor y su hermana estaban discutiendo en el patio de su casa e intentaba quitarle con un palo el cuchillo que el joven autista traía en la mano. Al ver la escena, marcaron al 911 para denunciar la pelea doméstica.

Los vecinos suponían que Víctor estaba borracho por la forma en la que se tambaleaba cuando se paraba del suelo, pero realmente ese movimiento es involuntario del joven por sus enfermedades. También identificaron que no hablaba inglés.

La hermana les gritó que era “especial”

Cinco minutos después, llegaron dos patrullas al lugar y los agentes se bajaron de inmediato con sus pistolas en la mano y no preguntaron nada sobre la situación. La hermana les decía a los agentes que no dispararan que era un joven especial.

Víctor se paró del suelo y en ese momento, los oficiales abrieron fuego, mientras su familia gritaba al ver cómo cayó el adolescente autista. Todo esto tuvo una duración de unos cuantos segundos.

Los vecinos que hablaron al 911, señalaron que parecían un “escuadrón de la muerte”, porque llegaron directo “a matar”, publicó AP.

El jefe Schei dijo durante la conferencia que no respondería preguntas sobre el tiroteo debido a que el Grupo de Trabajo de Incidentes Críticos del Este de Idaho está llevando a cabo una investigación.

Sintieron que el adolescente era una amenaza

“En situaciones como esta, los agentes deben tomar decisiones en segundos. Evalúan las amenazas no solo para ellos mismos, sino también para quienes se encuentran cerca. En este caso, dos personas estaban a pocos metros de un individuo armado e incumplidor. El riesgo era inmediato y la situación evolucionó rápidamente”, destacó Schei.

Un video publicado por The Associated Press, se puede ver que Víctor estaba en el patio y una malla lo separaba de los agentes y tenía un cuchillo, no un arma de fuego, que podría representar una amenaza para ellos.

Los vecinos de la familia se preguntan, por qué los agentes no traían herramientas menos agresivas para controla la situación como pistolas Taser o gas pimienta.

La tía de Víctor dijo a la misma agencia de noticias, que nunca habían llamado a la policía, se consideran una familia tranquila.

Un grupo de personas se reunió en el Ayuntamiento de la ciudad para protestar por el mal desempeño de los oficiales. Pocatello es una ciudad con alrededor de 60,000 habitantes que se ubica a 165 millas (265 kilómetros) al norte de Salt Lake City, Utah.

