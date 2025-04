Contratarán 3,700 nuevos maestros para 750 escuelas públicas de la ciudad de Nueva York

Partiendo de la idea de que el tamaño reducido de una clase es una de las mejores maneras de ayudar a los estudiantes a aprender y a los jóvenes a prosperar, el alcalde Eric Adams y la canciller escolar de la ciudad de Nueva York, Melissa Avilés-Ramos, anunciaron este miércoles que se contratarán más de 3,700 maestros para unas 750 escuelas de los cinco condados, como parte del presupuesto del año fiscal 2026.

“Hagamos el cálculo: 750 escuelas en los cinco condados con 3,700 maestros adicionales es igual a beneficios increíbles para los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York”, reflexionó el mandatario municipal sobre la inversión que ayudará al cumplimiento de la Ley de Tamaño de Clase para el año escolar 2025-2026.

Esta iniciativa ayudará a las escuelas a reducir el número de clases por debajo de los nuevos límites estatales de tamaño y apoyará a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York en sus esfuerzos por cumplir con la ley de tamaño de las clases el próximo año escolar.

“Con la inversión en la contratación de 3,700 maestros adicionales en 750 escuelas públicas en los cinco condados para el año escolar 2025-2026, ayudaremos a nuestras escuelas a crear aulas más pequeñas y formativas, donde todos nuestros estudiantes puedan destacarse y recibir atención más individualizada”, sostuvo el alcalde Adams.

Las Escuelas Públicas de la ciudad de Nueva York, la Federación Unida de Maestros (United Federation of Teachers, UFT) y el Consejo de Supervisores y Administradores Escolares (Council of School Supervisors and Administrators, CSA) realizaron una revisión conjunta y detallada de los planes propuestos por cientos de escuelas, que ha sido básica para implementar esta inversión.

La canciller Avilés-Ramos dijo que el anuncio de demuestra una auténtica colaboración con los socios sindicales y representa el compromiso de escuchar a las escuelas.

“Nos enorgullece enormemente realizar esta nueva inversión en nuestras escuelas, apoyando a 750 de ellas para reducir el tamaño de las clases de sus alumnos, todo ello impulsado por nuestros líderes escolares y comunidades escolares”, indicó la canciller.

Por su parte, el presidente de la UFT Michael Mulgrew ponderó la inversión como “un gran paso hacia la reducción del tamaño de las clases para todos nuestros estudiantes”. Agregando que lo que parecía imposible “se ha hecho posible gracias a la gran determinación de educadores y padres”.

Las escuelas ya han contratado a 1,000 nuevos maestros para este año escolar.