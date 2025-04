Cuestionan uso de helicópteros para turismo en NYC

Legisladores neoyorquinos opuestos al uso de helicópteros para turismo se pronunciaron ante el trágico accidente ocurrido la tarde de este jueves en las aguas del Hudson, donde 6 personas -3 adultos y 3 menores- perdieron la vida.

Tanto el concejal Christopher Marte como el senador estatal Brad Hoylman-Sigal expresaron su consternación ante el trágico accidente y su pesar por la pérdida de seis vidas. Sin embargo, indicaron que es un momento para la reflexión.

“Lo ocurrido hoy no es un accidente sin contexto: era totalmente prevenible. Este es el segundo accidente de este tipo en seis años que involucra helicópteros turísticos. Cada una de estas personas podría seguir con nosotros si nuestro gobierno federal tomara medidas para prohibir una industria completamente innecesaria que continúa poniendo vidas en riesgo”, dijo el concejal Marte.

“Uno de los mayores desafíos que he enfrentado al intentar abordar este problema en el Ayuntamiento es que muchos de estos helicópteros despegan desde el otro lado del río en Nueva Jersey, fuera de la jurisdicción de la ciudad de Nueva York. Si bien este es un momento de duelo, también es un momento de seria reflexión y un cambio urgente de políticas”, agregó.

Falta regulación

Por su lado, el senador Hoylman-Sigal dijo que el accidente “es un sombrío recordatorio de nuestros peores temores sobre los peligros de los vuelos turísticos en helicóptero. Los helicópteros turísticos pueden operar libremente sin la suficiente regulación para proteger a sus pasajeros y a los neoyorquinos en tierra”.

En un comunicado, Hoylman-Sigal expresó que seguirá abogando por la prohibición total de los vuelos de helicópteros no esenciales sobre Manhattan y de aquellos que se originan en helipuertos propiedad de la Ciudad para evitar que accidentes como este se repitan.

El director ejecutivo de New York Helicopter Tours que operaba el aparato, Michael Roth, dijo al New York Post estar “devastado” y agregó: “No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros”.