David Ortiz desmiente haber estado en la discoteca Jet Set el día de la tragedia

En medio de la conmoción y los más de 200 muertos que dejó la tragedia de Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, la leyenda David Ortiz desmintió los rumores donde se aseguraba que ‘Big Papi’ había estado en la discoteca el lunes en la madrugada.

A través de un video en sus redes sociales, Ortiz confirmó que no estuvo en el show del pasado lunes que acabó en tragedia en medio del concierto del cantante de merengue Rubby Pérez.

El exjugador de Boston Red Sox indicó que por decisión personal se encuentra alejado de la vida nocturna y ha optado por compartir con familiares y seres queridos en la intimidad de su casa. En la grabación, Ortiz también envió sus condolencias a los familiares de las más de 200 víctimas mortales.

“Estoy subiendo esto porque hay un sonido por ahí de que estaba en esa discoteca (…) eso de discoteca; yo no ando forzando. Ando trabajando mucho”, indicó.

“Wow, pero mis condolencias para toda esa gente. Vamos a mantener una cadena de oraciones y a seguir pidiéndole a Dios por la gente que están ahí, salgan bien de eso” expresó.

El expelotero, David Ortiz, aclaró a través de un video que no se encontraba en la discoteca Jet Set al momento de la tragedia.



Ortiz aprovechó para lamentar y enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas. pic.twitter.com/jA0hM6Rjo1 — LA SALA DEPORTIVA (@LaSalaDeportiva) April 8, 2025

David Ortiz, de un funeral a otro

En declaraciones a la prensa, desde uno de los sepelios, Ortiz manifestó que la tragedia ha sido un duro golpe y que en las últimas horas había acudido a varios funerales.

“Esto es algo devastador. Yo me he pasado de un funeral a otro. Mucha gente eran mis amigos. A Octavio todo el mundo lo quería. No tenía rechazo”, dijo.

“Dios no está hablando a nosotros. Dios nos está mandando un mensaje como nación y como sociedad. Han estado pasando muchas cosas que en este país normalmente no pasaban. La sociedad está muy corrompida”, añadió.

El miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, expresó su pesar por la muerte de varias personas durante la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, entre ellas algunas cercanas a su círculo de amistad. “He estado de un funeral a otro”, confesó el exjugador de Grandes Ligas.… pic.twitter.com/s0zsKfumMp — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) April 9, 2025

Cerca de la 1:00 de la madrugada, el cantante de merengue Rubby Pérez, quien es hermano del exbeisbolista de Grandes Ligas Neifi Pérez, ofrecía un concierto en la discoteca. En plena presentación, el techo del establecimiento colapsó.

Las labores de rescate comenzaron a tener éxito 12 horas después del accidente. Pérez fue uno de los fallecidos junto a los expeloteros Dotel y Blanco. También falleció la gobernadora y hermana del exgrandeliga Nelson Cruz.

El presidente Luis Abinader declaró tres días de duelo oficial debido a la trágica situación ocurrida en la madrugada en la discoteca Jet Set.



