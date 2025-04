Hija de Rubby Pérez cuenta cómo fueron los últimos momentos de vida de su padre

Zulinka Pérez dio una entrevista a Lourdes Stephen, conductora de Al Rojo Vivo, sobre los últimos momentos de su padre, el famoso merenguero Rubby Pérez, quien murió en la madrugada del lunes de esta semana por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo.

En la conversación, la artista comentó que todo pasó muy rápido y que vio cómo su padre recibió el impacto de parte de la estructura.

“Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó”, dijo.

Zulinka Pérez también afirmó: “Estábamos trabajando, estábamos en tarima, yo era parte de la orquesta de mi papá. Yo estaba junto con mi esposo, que fue quien salvó mi vida, pero todo fue tan rápido, fue un abrir y cerrar de ojos, no me dio tiempo de sostener a mi papá, de agarrarlo, todo le cayó encima. Ya no lo vi más, pero estamos destrozados, no lo esperaba y por eso duele más”.

En la entrevista, indicó que su padre la cuidó hasta el último momento. “Estábamos cantando, hay un tema que se llama De color de rosa, yo soy quien lo interpreto, lo estaba pidiendo el público y yo le dije que no podía cantarlo porque estoy recién operada y para eso hay que coger mucho aire”, indicó.

Luego, su padre le dijo: “No te pongas en mi micrófono, ponte en el tuyo para entonces yo entrar, cosas del destino porque yo canto siempre en su micrófono”. Por esta razón, considera que el merenguero la protegió.

La hija del artista contó que están devastados por esta tragedia: “La familia está destrozada, nosotros, los hijos, los hermanos y nietos, estamos devastados porque no lo esperábamos”.

Además, insistió en que tuvo una relación cercana con Rubby Pérez: “Mi papá y yo éramos así, era mi amigo, mi confidente, mi banco, mi psicólogo, mi todo. Su vejez yo sabía que era mía, no sé si me entiendes, que yo lo iba a cuidar, a tener a mi lado, que todo lo iba a hacer yo”.

La muerte de Rubby Pérez y más de 200 personas ha enlutado a República Dominicana por una tragedia de gran magnitud debido a causas que todavía están bajo investigación.

