Vuelo regresó a Nueva York por pasajero molesto por la comida servida: 16 horas de retraso y AA no ayudó a los viajeros

Un vuelo de American Airlines que llevaba cuatro horas de recorrido entre Nueva York y Milán (Italia) fue devuelto a su origen luego de un pasajero rebelde intentó irrumpir en la cabina de los pilotos porque aparentemente estaba molesto por la comida servida a bordo.

El incidente, que dejó a los demás viajeros aterrorizados y causó un largo retraso de 16 horas, ocurrió mientras sobrevolaban el Océano Atlántico. El vuelo 198 de AA había despegado del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el más grande de Nueva York, alrededor de las 7 p. m. del lunes, pero el piloto anunció cuatro horas después que uno de los aproximadamente 300 pasajeros a bordo estaba causando un alboroto, informó CBS News.

El nombre del sospechoso no ha sido divulgado. El pasajero Michael Scigliano dijo que inicialmente se les dijo que el avión tenía problemas técnicos, pero se dieron cuenta del verdadero problema cuando se desató la conmoción. La Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando el incidente. American Airlines no ha emitido comentarios, acotó New York Post.

La FAA registró más de 1,800 incidentes con pasajeros indisciplinados en 2024. En este caso, según los viajeros, un hombre que se sentaba en la parte trasera del avión montó en cólera al no recibir su comida preferida y porque le dijeron que no podía sentarse en la fila de la salida de emergencia con un bebé. “Al parecer, había alguien en la parte de atrás; estaba arremetiendo contra las aeromozas. En un momento dado, pasó por encima de todos nuestros asientos e intentó entrar a la fuerza en la cabina del piloto. Estaban preguntando si había policías, miembros del ejército o alguien que pudiera ayudar, porque no había alguaciles aéreos”, relató la pasajera Krystie Tomlinson.

“El tipo seguía en la parte trasera del avión, sin protección, sin sujeción, lo cual fue un poco aterrador considerando que íbamos en un avión lleno de 300 personas, sin alguaciles aéreos a bordo y con este loco en la parte de atrás”, declaró Scigliano.

“De regreso a Nueva York a las 3:30 de la mañana. No nos ofrecieron nada”, añadió Scigliano enojado. Los pasajeros afirmaron que se vieron obligados a permanecer en el avión mientras las autoridades escoltaban al hombre fuera de la aeronave y que la aerolínea no les ofreció ningún beneficio tras el altercado, informó el medio.

“Pedí usar la sala VIP de American Airlines para amamantar y cambiarme”, se quejó Tomlinson, quien viajaba con su bebé. “Me dijeron que podía entrar si pagaba $79 dólares”. Los viajeros permanecieron en el aeropuerto durante la noche y finalmente despegaron en su vuelo reprogramado alrededor de las 11:00 a.m. del martes, es decir, 16 horas después de la salida original.