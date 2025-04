José Benavídez revela la propuesta que le hicieron a Bivol para pelear

El padre de David Benavídez, José Benavídez Sr., aseguró que hicieron todo lo posible para poder convencer al ruso Dmitry Bivol de poder organizar una pelea para luchar por el cinturón de campeón del Consejo Mundial de boxeo (CMB) en la categoría de los pesos semi pesados; aunque esto no se logró concretar por decisión del europeo.

Estas declaraciones las realizó el entrenador del ‘Monstruo Mexicano’ durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde resaltó que ni siquiera una oferta de $15 millones de dólares (de los cuáles nueve serían para Bivol) lograron concretar este duelo que ahora terminó dándole el cinturón de campeón a su hijo sin necesidad de un enfrentamiento.

“Estuvimos tratando también con Turki Al-Alshikh para ver si llegábamos a un acuerdo, a un arreglo para esa pelea, después Turki dijo que no le interesaba. Entonces PBC ofreció, si no me equivoco, 15 millones para hacer esa pelea, la repartición de la bolsa iba a ser 60-40 para poderla hacer”, expresó.

Posibilidad del Canelo vs Benavídez aumenta gracias al contrato con Riyadh Season. Crédito: John Locher | AP

La subasta de este combate tuvo que haberse realizado el pasado 8 de abril, pero Bivol terminó renunciando al cinturón un día antes y por este motivo el CMB elevó a campeón regular a Benavídez debido a que ya se desempeñaba como campeón interino.

“Parece que eso es lo que iban a ofrecer, pero no llegamos a eso. Creo que no estuvieron interesados, no quisieron y ahora estamos aquí, ojalá que después de la trilogía (entre Bivol y Beterbiev) podamos pelear ya sea con cualquiera de los dos, sería una gran pelea”, resaltó.

“Hubo muchos acercamientos, en nuestra promoción le ofrecieron varias propuestas, nosotros fuimos a Arabia Saudita a ver la pelea de Bivol y Beterbiev, nos trataron muy bien, estamos muy agradecidos, muy contentos y por eso fuimos porque se miraba la pelea muy cerca y parecía que había mucho interés. Pero ahora nos damos cuenta que no, que prefirió dejar el cinturón, pero aquí estamos nosotros. Siempre estuvimos positivos que iba a pasar, que había mucha oportunidad (de pelear), pero también que se podría dar esto de que dejara el cinturón vacante”, concluyó José Benavídez en sus declaraciones.

