Alexis Vega reconoce que quedó en deuda con Chivas de Guadalajara

El delantero mexicano Alexis Vega se ha consagrado como uno de los mejores jugadores dentro de la Liga MX tras su llegada a los Diablos Rojos del Toluca, papel que para tristeza de los fanáticos de las Chivas Rayadas de Guadalajara no logró demostrar al tener falta de goles y de buena habilidad dentro del terreno de juego.

Durante una entrevista ofrecida para ESPN el jugador reconoció que no tuvo el suficiente compromiso y la entrega que esperaba el equipo para poder ayudarlos a luchar por los títulos, por lo que se lamenta de lo ocurrido y reconoció que quedó en deuda con loa hinchada y la institución.

“Ser un poco más profesional en mi etapa en Chivas, llegué en un momento en una zona de confort, pero ahora maduré mucho, encontré lo que me funcionaba a mí”, expresó Vega en sus declaraciones.

Desde su llegada a los Diablos Rojos el jugador se vio obligado a cambiar su estrategia de juego y de entrenamiento por órdenes de Antonio Mohamed, quien se encargó de cambiar la mente del delantero para que pueda tener los mejores resultados posibles al momento de estar en el campo y hasta la fecha lo ha logrado con éxito.

“El tema de mi rodilla, también que hay que estarla fortaleciendo, el tema de la alimentación, del descanso, que ha sido muy importante. Desde el día uno que llegué acá, cambié el chip completamente, me puse a trabajar, y he encontrado muchos resultados a favor que he estado disfrutando al máximo y que muchas personas que tenía tiempo sin verme, me han dicho que he estado en un mejor estado, y eso me pone muy contento, me motiva a seguir así”, resaltó.

“Estoy encontrando a mi mejor versión. Hace poco tuve un gran momento, pero mi llegada a Toluca me ha sentido súper bien, el equipo me arropado, la afición también, estoy siendo muy feliz aquí en Toluca, y creo que poco a poco estoy sacando mi mejor versión”, agregó.

Falta de competencia

Para finalizar, Alexis Vega destacó que una de las cosas que le hizo disminuir su rendimiento dentro de las Chivas Rayadas de Guadalajara fue la falta de competitividad dentro de la institución debido a que no había otro jugador que pudiera cubrir su posición.

“Yo sabía que era muy difícil que me trajeran a alguien de mi posición para poder competir, el mismo hecho que le venden caro a Chivas, que no hay muchos jugadores mexicanos que puedan ir a las Chivas y entré en una zona en la cual estaba muy cómodo, sabía que sí o sí, iba a jugar y eso al final me comió la cabeza”, concluyó.

