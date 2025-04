Luis Severino reveló la oferta que rechazó de los Mets para quedarse en Nueva York

En 2024 el lanzador Luis Severino llegó a los New York Mets con un contrato de un año y $13 millones de dólares. En esa zafra el dominicano dejó efectividad de 3.91 en 31 salidas dejando registro de 11 ganados y 7 perdidos.

Sin embargo para 2025 Severino no pudo continuar con los Mets. Pues sus exigencias no se alinearon con la propuesta que puso la franquicia neoyorquina sobre la mesa y terminó yéndose a los Athletics.

Recientemente en una entrevista para SNY el propio lanzador dominicano reveló la oferta que los Mets le hizo llegar y que terminó rechazando.

Según el jugador los Mets le ofrecieron un contrato de dos temporadas, pero que no estaba dentro de lo que Severino pretendía. “Intenté quedarme en los Mets. Pedí menos dinero para quedarme, pero, como dije, no entraba en sus planes. Al principio me sorprendió, pero al final supe que era un negocio y que debían cuidarse”, inició el experimentado pitcher.

Severino estuvo dispuesto a aceptar dos años con los Mets por $40 millones de dólares. Sin embargo, la directiva neoyorquina se plantó en ofrecerle el mismo acuerdo por el que firmaron a Frankie Montas, el cual era de solo $34 millones de dólares por las mismas dos temporadas, por lo que Severino no aceptó la propuesta.

Esto llevó a Severino a moverse en la agencia libre y así conseguir un mejor contrato. En esta ocasión con los Athletics, quienes le ofrecieron tres temporadas a cambio de $67 millones de dólares. Convirtiéndose además en el acuerdo más alto en la historia de la franquicia.

