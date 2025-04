Mujer recibe boleto de lotería de regalo y gana $30,000

Una mujer del condado de Anne Arundel, Maryland, le pegó al gordo en marzo cuando, al visitar a un familiar enfermo, recibió de regalo un boleto de raspa y gana de $3 dólares del juego Bonus Crossword.

Sin saberlo en ese momento, ese pequeño gesto de cariño se convertiría en un premio de $30,000 dólares.

“Estábamos visitando a un familiar enfermo, y al irnos, simplemente me lo entregó”, contó la ganadora a los funcionarios de la Lotería de Maryland. La mujer aclaró que rara vez juega la lotería, por lo que la sorpresa fue aún mayor.

Al raspar el boleto, se dio cuenta de que había ganado el premio mayor, pero se mantuvo escéptica.

“Sabía que lo que estaba viendo no podía ser real, así que no me emocioné mucho”, explicó. “Aunque intuía que no era lo que parecía, lo guardé en un lugar seguro”.

La confirmación llegó cuando decidió mostrarle el boleto a la persona que se lo había regalado.

“Vi su cara cuando le enseñé el boleto. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber”, relató entre risas.

Sigue leyendo:

– “Preferiría no haber ganado”: Hombre descubre el lado oscuro de su esposa tras premio de lotería

– Encontró un raspadito de lotería premiado con $50 mil mientras ayudaba a su madre a mudarse

– Hombre demanda a Lotería de Texas: Asegura haber ganado $100 millones y solo recibió $7 millones

– Inteligencia artificial revela qué números salen más en la lotería: ¿pura suerte o patrones ocultos?

– ¿Qué hizo el ganador de los $1,300 millones del Powerball con su dinero a un año de haber obtenido el premio? – Soñó que sería millonario y ganó $1 millón en Powerball