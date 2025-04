7 cosas que el IRS puede hacerte si no pagas tus impuestos

No pagar tus impuestos no solo implica recibir una carta con un recordatorio incómodo. El IRS (Servicio de Impuestos Internos) tiene a su disposición un conjunto de mecanismos legales para recuperar el dinero que le debes al gobierno, y no necesita una orden judicial para activarlos.

Estas son siete acciones concretas que pueden ocurrir si decides no atender una deuda tributaria:

1. Te enviarán una factura oficial

El proceso comienza con una notificación formal por correo. Esta carta especifica el monto que debes, cuánto está vencido y qué sanciones e intereses ya se están acumulando. Es más un aviso serio que una amenaza inmediata, pero no debe ignorarse.

2. Los intereses comienzan a crecer cada día

La deuda genera intereses diarios, y estos se capitalizan —es decir, se suman sobre sí mismos—. Incluso una deuda pequeña puede convertirse en un gran problema si pasa suficiente tiempo sin ser atendida, como una tarjeta de crédito, pero respaldada por el gobierno federal.

3. Penalizaciones por pago tardío

Además del interés, el IRS impone una multa mensual del 0.5% sobre el monto no pagado, que puede alcanzar hasta un máximo del 25%. Es decir, si dejas pasar mucho tiempo, podrías acabar pagando una cuarta parte más solo en penalizaciones.

4. Embargo de tu salario

Si ignoras repetidamente los avisos, el IRS puede ordenar a tu empleador que retenga una parte de tu salario y lo envíe directamente al gobierno. Este proceso es automático, y no tienes opción de negarte. Se mantiene hasta que saldes la deuda.

5. Congelación de tus cuentas bancarias

A través de una figura legal llamada levy, el IRS puede retirar dinero directamente de tu cuenta bancaria. Solo te dan un aviso final con 30 días de anticipación, y después de eso, tus fondos pueden ser retenidos o transferidos para cubrir tu deuda.

6. Retención de reembolsos futuros

Si esperas un reembolso este año, pero tienes una deuda pendiente, ese dinero será retenido automáticamente y aplicado a tu saldo anterior. Así, en lugar de recibir un cheque, tu reembolso será usado para pagar lo que debes.

7. Podrías perder tu pasaporte

Si tu deuda supera los $62,000 dólares, el IRS puede trabajar con el Departamento de Estado para revocar o negar la renovación de tu pasaporte. Esto puede arruinar cualquier plan de viaje internacional hasta que regularices tu situación.

Otras medidas posibles

Aunque menos comunes, también pueden reducir tus pagos del Seguro Social hasta en un 15%, confiscar propiedades como autos o viviendas, o incluso delegar tu deuda a agencias privadas de cobranza que, aunque no tienen poderes legales, te llamarán sin cesar.

¿Qué hacer si tienes una deuda con el IRS?

No ignorarla. Es posible negociar un plan de pagos, solicitar aplazamientos o incluso pedir una reducción del monto adeudado en casos específicos. Pero dejar pasar el tiempo solo complica todo.

