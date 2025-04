Por qué los bancos reportan tus depósitos de dinero al IRS

Aunque las transacciones bancarias del día a día suelen mantenerse fuera del radar de las autoridades fiscales, ciertos depósitos de alto valor o de comportamiento inusual deben ser reportados al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por mandato legal.

Si recientemente depositaste una suma considerable en efectivo o mediante cheque, conviene conocer las reglas que pueden poner tus movimientos en la mira.

¿Cuál es el umbral que activa el reporte?

Según la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), las instituciones financieras están obligadas a reportar cualquier depósito en efectivo que supere los $10,000 dólares.

Esto aplica tanto para una sola transacción como para varios depósitos en un mismo día que, sumados, alcancen o superen esa cifra.

En estos casos, los bancos deben presentar el Formulario 8300 del IRS o enviar la información electrónicamente dentro de los siguientes 15 días hábiles.

Además, completan el Formulario FinCEN 104, también conocido como Currency Transaction Report (CTR).

El objetivo de estas medidas es detectar posibles actividades ilícitas, como lavado de dinero, evasión fiscal o financiamiento ilegal.

¿Qué pasa con los depósitos menores a $10,000?

Aunque montos inferiores no generan reportes automáticos, eso no significa que estén exentos de vigilancia.

Los bancos pueden presentar Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) si detectan movimientos fuera de lo común.

Por ejemplo, si alguien hace depósitos frecuentes de $2,000 que no coinciden con sus ingresos declarados, es probable que el banco lo investigue.

Cada institución financiera tiene sus propios protocolos internos, así que no está de más consultar directamente con tu banco cómo manejan estas situaciones si tus depósitos están cerca del límite.

¿Cómo utiliza esta información el IRS?

Aunque el IRS no detalla públicamente cómo maneja los CTRs, sí confirma que estos documentos pueden ser usados como guía para auditorías, preguntas sobre ingresos no reportados, o incluso para detectar flujos de dinero que no coinciden con las declaraciones fiscales del contribuyente.

La misión principal del IRS es asegurar la recaudación adecuada de impuestos, por lo que cualquier indicio de evasión puede abrir la puerta a revisiones más profundas o requerimientos de información adicional.

¿Puede el IRS ver tus cuentas?

El IRS no tiene acceso directo a tus cuentas bancarias. Sin embargo, si estás siendo auditado o tienes deudas fiscales pendientes, la agencia puede emitir una citación para solicitar tus estados de cuenta.

Si los depósitos no coinciden con lo que has declarado como ingreso, deberás estar preparado para justificar cada diferencia.

En resumen, si bien hacer depósitos en tu cuenta es perfectamente legal, es importante ser consciente de los límites y los mecanismos de reporte.

Tener claridad y documentación sobre el origen de tu dinero puede evitarte dolores de cabeza en el futuro.

