Gonzalo Pinea afirma que criticar al arbitraje es una “batalla perdida”

El director técnico de los Rojinegros del Atlas, Gonzalo Pineda, reiteró su molesta por el desempeño arbitral en la derrota de su equipo ante los Diablos Rojos de Toluca 2-3 por el partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, compromiso en el que perdieron tres valiosos puntos para seguir luchando por su pase a la Liguilla.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación el estratega sostuvo que no iba a atacar directamente al arbitraje al considerar que esta era una “batalla perdida” al resaltar que en vez de mejorar este tipo de situaciones simplemente son sancionados por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX; ante este hecho recordó la multa que recibió por sus declaraciones tras el partido ante el FC Juárez.

“La verdad es que ya dije lo que tenía que decir, ustedes saben que no es fácil hablar de esto cada ocho días, ya dije lo que tenía que decir y nada, creo que es claro mi sentir con respecto a eso y bueno, trataré de enfocarme en mi equipo, creo que es una batalla perdida y trataremos de enfocarnos en lo nuestro”, expresó.

Durante el partido se registraron algunas fallas por parte de los árbitros, en especial la acción de Daniel Quintero al no marcar en el segundo tiempo una clara falta dentro del área por parte de Federico Pereira sobre Uros Durdevic que pudo haber representado el tercer gol por parte del Atlas, cambiando así el esquema del compromiso.

Guadalajara, Jalisco, 12 de abril de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Rojinegros del Atlas y los Diablos Rojos del Toluca, realizado en el estadio Jalisco. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

“¿Puedo decir? Hubo una sanción, una sanción económica, una sanción económica fuerte, fuerte para cualquiera, pero nada, pues es parte de, sabía lo que me atenía y esa situación sí, con la calentura del juego, pues uno habla muchas cosas, uno dice muchas cosas, y estaba ahí cerquita el micrófono, y pues nada, la verdad es que hay cierta desesperación de nuestra parte, de algunas situaciones, pero nada, yo creo que queda ahí, al final trato de no faltarle el respeto a nadie, y simplemente una vez más, dije lo que tenía que decir la semana pasada, y bueno, en esta situación, ustedes saben que es difícil estar hablando y pagando multas cada ocho días, sobre todo cuando son las sumas que son, entonces pues bueno, la libertad de expresión esperará para otro momento”, agregó.

“Concientizar a la gente del arbitraje, hubo una junta después de mis palabras y les manifesté mi sentir. Siempre de manera respetuosa, creo que nunca le he faltado el respeto a nadie, y he tratado de expresarles mi sentir públicamente, que ahora entiendo que por los estatutos es un error y no se debe de hacer, pero también de manera directa en esa reunión les hice saber mi sentir, y yo creo que no solo mi sentir, sino el sentir del club, y un poco de la afición, porque también la afición sufre, y en todo esto que hacemos, uno de los grandes motivos que tenemos para levantarnos todos los días e ir a luchar por darle el máximo, por la búsqueda de la excelencia de la cual siempre hablamos, es la afición, es uno de los motivos más importantes que tenemos”, concluyó.

Con este resultado el cuadro de Gonzalo Pineda se ubica en la posición número 15 de la tabla de clasificación del torneo Clausura 2025 de la Liga MX con un total de 14 puntos acumulados; de haber logrado la victoria estarían luchando la Liguilla con 17 unidades contra Mazatlán, Guadalajara y Querétaro.

Sigue leyendo:

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este lunes 14 de abril

–Alexis Vega reconoce que quedó en deuda con Chivas de Guadalajara

–Polémica en la Liga MX: argentino Guido Pizarro abofeteó a asistente de Martín Demichelis