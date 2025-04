Marco Verde asegura que llegará al nivel que tiene el Canelo Álvarez en el boxeo

El boxeador mexicano y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Alonso Verde, sigue trabajando en su preparación para su debut profesional el próximo 3 de mayo de 2025 en la cartelera que tendrá como protagonistas al también mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra el cubano William Scull en Arabia Saudita.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación el peleador azteca, que ha estado trabajando bajo las órdenes de Eddy Reynoso durante los últimos meses, resaltó que espera poder convertirse en un multicampeón mundial y seguir los pasos del Canelo Álvarez para ser reconocido como el mejor libra por libra de su época.

“No me ha tocado hablar con él (Canelo), no he tenido la dicha de poder saludarlo y platicar con él, pero hay que tener paciencia y ya me tocará pedirle consejos porque donde está él, es a donde quiero llegar. Es escuchar a la voz de la experiencia y próximamente lo haré”, expresó Marco Verde en sus declaraciones.

Marco Verde hizo historia para el boxeo de México. Crédito: John Locher | AP

Verde, de apenas 23 años, se enfrentará en esta cartelera contra el mexicano Michel Polina para cumplir su primera pelea como pugilista profesional luego de tomar la difícil decisión de ingresar a este sistema deportivo y despedirse formalmente del ámbito amateur; su llegada al profesionalismo llegó al Canelo Team y desde entonces ha logrado mejorar en varios de sus aspectos competitivos.

Se espera que el medallista de plata de los Juegos Olímpicos de París 2024 pueda arrancar esta etapa en su vida con una valiosa victoria al utilizar todos los conocimientos que le ha brindado Eddy Reynoso; esto aunado al impresionante récord amateur de 43 victorias en 52 combates que disputó, venciendo además en 15 de ellos por la vía del nocaut.

La cartelera del próximo 3 de mayo en Arabia Saudita también incluye la participación del mexicano Jaime Munguía, quien espera poder sumar un triunfo para poder volver a tener eset nombre triunfador que poseía antes de su combate contra el campeón unificado de los pesos súper medianos.

