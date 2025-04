6 aspectos clave de la reunión entre Bukele y Trump en la Casa Blanca

Nueva York – La resistencia a liberar a Kilmar Abrego García, deportado por error a El Salvador, marcó el encuentro este lunes entre el presidente de ese país centroamericano y el de Estados Unidos, Nayib Bukele y Donald Trump, respectivamente, en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Bukele dice que no liberará a un “terrorista”

Al ser cuestionado por periodistas sobre el futuro de Abrego García, Bukele dijo que no tenía el poder de liberarlo, pero que de ninguna manera lo liberaría porque es un “terrorista”.

“Supongo que estás diciendo que pase a un terrorista como contrabando….Cómo lo voy a retornar a EE.UU. Sería como pasarlo como contrabando o qué yo hago. Por supuesto que no lo voy a hacer. La pregunta es absurda. Cómo voy a contrabandear a un terrorista a EE.UU. Yo no tengo el poder de retornarlo a EE.UU.”, respondió a insistencias de la prensa.

“Pero usted puede liberarlo dentro de El Salvador”, replicó un periodista. A lo que Bukele repitió que no liberaría a un terrorista.

“No nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país. Nosotros convertimos la capital de asesinatos del mundo al país más seguro en el hemisferio occidental, y tú quieres que regresemos a lo anterior a liberar criminales para que vuelvan a convertir el país en la capital de asesinatos del mundo. Eso no va a pasar”, alegó el presidente salvadoreño.

“Tú no puedes simplemente liberar criminales y pensar que el crimen va a bajar mágicamente. Tú tienes que encerrarlos para poder liberar a 350 millones de estadounidenses que están pidiendo un fin al crimen y al terrorismo, y se puede hacer”, afirmó.

Bukele añadió que entrevistaron al recluso y que este dijo que había sido arrestado y liberado en EE.UU. seis veces antes de ser deportado a El Salvador.

“Nosotros lo entrevistamos para obtener información, y nos dijo que lo habían arrestado y liberado seis veces y que por qué no lo podían liberar de nuevo… Pero, ¿cuál fue la última cosa que hiciste?, ‘le disparé a un policía en la pierna, pero yo no lo maté. Yo solo le disparé en la pierna’. Este hombre fue arrestado seis veces, aquí en los Estados Unidos, seis veces. El fue liberado seis veces…”, recalcó Bukele.

“Hay algo roto”, añadió.

“Ellos ya no están corriendo las cosas en este país”, continuó Trump al tiempo que describió las medidas como unas de sentido común.

Trump dice que en El Salvador van a tener que construir cinco cárceles más

Trump también dijo que en El Salvador van a tener que construir como cinco cárceles más, ya que desea expulsar a ciudadanos estadounidenses que cometan delitos.

“No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país”, planteó el presidente de EE.UU.

Bukele llegó a un acuerdo bajo el que EE.UU. pagará alrededor de $6 millones de dólares a El Salvador para que reciba migrantes venezolanos durante un año, esto amparado en una ley de tiempos de guerra o la de Enemigos Extranjeros (1798).

Congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, la semana pasada para pedir detalles sobre el alcance del acuerdo monetario y la procedencia específica de los fondos.

Abrego García, originario de El Salvador, residía en Maryland a donde ingresó de manera ilegal en el 2011.

El migrante obtuvo su residencia legal en el 2019 y una orden judicial había evitado su regreso a El Salvador. El permiso de residencia respondió al temor fundamentado de que podría ser objeto de persecución por parte de pandillas en El Salvador. Las autoridades estadounidenses insisten en que Abrego García es miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Sin embargo, por un error administrativo, la Administración Trump envió al centroamericano al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel de máxima seguridad en El Salvador conocida por denuncias de violaciones a los derechos humanos de los prisioneros.

El 12 de marzo pasado, Abrego García fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Baltimore y deportado al referido centro penitenciario.

Tres días después, el propio gobierno de EE.UU. reconoció en documentos judiciales que se había equivocado con el traslado.

El pleito por el traslado llegó hasta la Corte Suprema de EE.UU., foro que la semana pasada determinó que el gobierno de Trump debe facilitar su retorno.

Fiscal general dice que regreso de Abrego García no depende de EE.UU.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien se encontraba en la reunión de los presidentes, dijo que el regreso de Ábrego García no depende del Gobierno estadounidense dado que su custodia la tiene El Salvador.

Añadió que enviaría un avión para facilitar su regreso si El Salvador accediera.

La respuesta de los abogados de Abrego García

En respuesta al encuentro en la Casa Blanca, los abogados de Abrego García señalaron que su cliente fue removido ilegalmente de EE.UU.

“El Sr. Abrego García fue sacado ilegalmente de su hogar y de su familia en Maryland. Su deportación violó una orden judicial de inmigración vigente. Desde entonces, la Corte Suprema ha dejado claro que el gobierno de Estados Unidos debe facilitar su regreso. Sin embargo, días después, no se ha anunciado ningún plan, no se han hecho públicas medidas y no se ha dado ninguna indicación de que se esté tomando alguna acción. En cambio, parece que la posición del Gobierno es que no es necesario tomar ninguna medida”, declararon los abogados mediante un comunicado.

Agregaron que ahora queda en manos del gobierno federal acatar la orden.

“Seamos claros: la responsabilidad de devolver al Sr. Abrego García recae directamente en el Gobierno de Estados Unidos. Su deportación no fue solo un error administrativo, fue un fracaso constitucional”, afirmaron.

La semana pasada, Trump había dicho que facilitaría el regreso de Abrego García solo si la Corte Suprema se lo ordenaba.

Las autoridades locales en Maryland han señalado a Abrego García como un afiliado de la

MS-13, alegación que tanto él como sus abogados han rechazado consecuentemente. ICE también lo identificó como un pandillero “certificado” con base en la determinación de un juez de migración.

El hispano no ha sido acusado de crímenes ni en El Salvador ni en EE.UU. La presunta evidencia sobre su afiliación a la MS-13 fue cuestionada por la jueza federal Paula Xinis.

Xinis confirmó que el salvadoreño no tiene récord criminal en ninguna de las jurisdicciones.

La magistrada señaló que García no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en El Salvador.

Añadió que las alegaciones de pertenencia a una pandilla se basan en una sola acusación sin fundamento”. En 2019, un juez de inmigración determinó que García formaba parte de la pandilla MS-13, una acusación que él niega.

“La ‘prueba’ contra Abrego García consistía nada más que su gorra y sudadera con capucha de los Chicago Bulls, y una acusación vaga y no corroborada de un informante confidencial que afirmaba que pertenecía a la camarilla ‘occidental’ de la MS-13 en Nueva York, un lugar donde nunca ha vivido”, dictaminó Xinis según citó la cadena Telemundo.

La jueza de distrito dijo que, como parte de las actualizaciones que le pidió al gobierno de EE.UU. sobre el caso Abrego García, las autoridades deben compartir información sobre su ubicación, así como los pasos tomados para devolverlo a EE.UU.

Esposa e hijos de Abrego García se movilizaron al exterior de la Casa Blanca

Mientras transcurría la reunión entre Bukele y Trump, Jennifer Vasquez Sura, esposa del detenido, protestaba en el exterior. Se encontraba junto a sus tres hijos, activistas y líderes religiosos.

Al mismo tiempo, hasta la CECOT se movilizaron simpatizantes de Abrego García en su defensa.

Bukele y Trump abordan el tema de mujeres trans en competencias femeninas

En la conferencia, los presidentes también abordaron el tema de prohibir a mujeres trans participar en competencias deportivas femeninas.

“¿Tú me permites participar en deportes femeninos?, ¿tú permites a hombres boxeando a mujeres?”, le preguntó Trump a Bukele.

“Eso es violencia”, respondió Bukele.

“Eso es abusivo… pero tenemos personas que luchan hasta la muerte porque creen que los hombres deberían poder jugar en deportes femeninos”, agregó Trump.

El mandatario salvadoreño argumentó que es un retroceso que, por un lado se luche por los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género, y por el otro se les permita la participación a mujeres trans en deportes femeninos.

“Creo que esas leyes fueron excelentes porque había muchos hombres que maltrataban a las mujeres, pero ahora algunas de esas mismas personas intentan dar marcha atrás y, de hecho, intentan crear nuevas leyes que permitan a los hombres maltratar a las mujeres, como en el deporte”, consideró Bukele.

“Así que, en realidad, eso no tiene sentido”, puntualizó.

En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos”, que veta a quienes nacieron biológicamente masculinos a competir en deportes femeninos.

“Esto es degradante, injusto y peligroso para las mujeres y las niñas, y les niega la igualdad de oportunidades para participar y sobresalir en deportes competitivos”, alega Trump en el decreto.

El documento añade que es política de los EE.UU. rescindir todos los fondos de los programas educativos que “privan a las mujeres y niñas de oportunidades deportivas justas, lo que da como resultado la puesta en peligro, la humillación y el silenciamiento de las mujeres y niñas y las priva de la privacidad”.

Luego del intercambio en el Despacho Oval, Bukele compartió un mensaje en la red social X que lee: “Ya te extraño, presidente T. (Trump)”.

La expresión fue en respuesta a un video compartido por la Casa Blanca de la visita que incluye el encabezado atribuido a Trump: “Amo a la gente de El Salvador y tienen un presidente increíble”.

En otra publicación, Bukele compartió una imagen en la que aparece echado de brazos con Trump en la Casa Blanca. El comentario en la foto lee: “Amigos”.

