Cómo México tiene ahora una ventaja comercial sobre Asia tras la ola de aranceles impuesta por Donald Trump

Las implicaciones económicas de los aranceles impuestos por Estados Unidos a más de 60 países o bloques comerciales son graves. Repercutirán en las cadenas de suministro, en el precio de las cosas y en el bolsillo de los ciudadanos sin importar el país en el que vivan.

En términos reales, los aranceles se aplican en las primeras etapas de la cadena de suministro. Por eso, cada aumento de 10 puntos porcentuales en los aranceles suele significar un aumento de 4 puntos porcentuales en los precios al consumidor. Esto se traducirá en inflación.

Y aunque el presidente Donald Trump anunció que había autorizado una pausa de 90 días a la imposición de los llamados “aranceles recíprocos” -que son específicos de cada país-, sí mantuvo el arancel mínimo del 10% a casi todas las importaciones a Estados Unidos.

Se libran los smartphones y las computadoras. También los semiconductores, células solares y tarjetas de memoria.

Y en este contexto, la primera economía del mundo se dispone en los próximos 3 meses a negociar el tramo que va desde ese 10% a al 47% dependiendo de cada país. Así, por ejemplo, a Vietnam, a la que había impuesto arancel recíproco de 46%, sólo le aplicará el 10% de momento.

Sin embargo, dos países quedaron exentos en esta ocasión: México y Canadá.

“Desde Washington: me informan oficialmente no estamos incluidos en los aranceles recíprocos de 10% anunciados el día de hoy”, dijo en su cuenta de X, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

Getty Images: La Casa Blanca anunció un aumento de hasta un 125% a las importaciones chinas, que elevó hasta un 145% menos de 24 horas después. México salió mejor parado.

El que sí se queda es el arancel del 25% que Estados Unidos aplica a las importaciones de bienes de México y Canadá que no están cubiertos por el tratado del T-MEC. Lo mismo sucede con el acero y el aluminio. Sin embargo, el acuerdo comercial firmado por Trump en su anterior mandato protege gran parte de las exportaciones mexicanas.

Es por eso que muchos consideran que México es un “ganador relativo” en la guerra de aranceles desatada por Trump y que ahora tiene una ventaja sobre los centros manufactureros rivales.

“En mejor posición”

“México se encuentra en mejor situación que otros países, como los asiáticos, en cuanto a aranceles efectivos, ya que estas naciones son las más afectadas por los nuevos porcentajes de gravámenes”, señaló el Departamento de Investigación Económica de Banamex, el Banco Nacional de México.

Estos países asiáticos -entre los que se incluye Indonesia, Vietnam o la propia China- son competidores directos de las fábricas mexicanas por sus perfiles de grandes exportadores globales con mano de obra barata.

Los analistas de la entidad financiera estiman que, aunque los actuales aranceles hacen perder competitividad a México frente a los productores estadounidenses, la lista anunciada por Trump en la que no aparece le otorga” mayor competitividad frente al resto del mundo” y le hace estar “mejor posicionado”.

Por eso consideran que las perspectivas económicas a futuro han mejorado.

Getty Images: Para la presidenta Claudia Sheinbaum que México esté fuera de esta ronda “tiene que ver con la buena relación construida con Estados Unidos”.

Para Devan Kaloo, responsable de inversiones en bolsa de Aberdeen Investments, al quedarse fuera del 10% universal, México va a mantener sus principales ventajas en el tablero del comercio mundial.

Para el experto está claro que “el mercado laboral estadounidense no podrá fabricar los productos de gama baja que sustituyan a los productos chinos en las cadenas de suministros” y esto hará que muchas marcas estadounidenses acaben mirando hacia su vecino del sur.

Salarios cuatro veces menores

“La población mexicana es muy numerosa, 133 millones de personas, y los salarios del sector manufacturero son comparables a los de China, y probablemente más baratos si se tienen en cuenta los aranceles”, le explica Kaloo a BBC Mundo.

“Por eso, México resulta atractivo para las industrias que requieren mucha mano de obra y poca cualificación, pero también para aquellas en las que existe una mayor preocupación por la seguridad nacional”, añade.

Joaquín Barrera Alonso, director de renta fija e inversiones de Sura Investment desde la oficina que la firma tiene en Ciudad de México, suma un nuevo dato:

“Un empleado que trabaja en el rubro de manufacturas (en México) gana hasta cuatro veces menos que el mismo empleado en el mismo sector haciendo la misma tarea en Estados Unidos”, le dice a BBC Mundo.

“La cercanía con Estados Unidos también es un aspecto positivo. Aunque Trump obviamente está tratando de que más empresas vayan y se establezcan en Estados Unidos, la realidad es que ya hay unas que están muy bien establecidas en México, que difícilmente van a desconectarse para irse para allá”, agrega.

Getty Images: Un arancel a México tiene, proporcionalmente, mucho más impacto sobre los consumidores estadounidenses que cualquier otro en el mundo.

Uno de los mejores ejemplos es el los alimentos perecederos. La proximidad es esencial para que se mantengan en buen estado. Una gran proporción de las importaciones estadounidenses de alimentos frescos provienen de México y Canadá. Por ejemplo, casi el 80% de las importaciones de verduras frescas. Y estos productos quedaron exentos de aranceles.

Y es que desde el final de la pandemia de Covid, cuando las cadenas de suministros se vieron interrumpidas, “la integración de EE.UU. con México aumentó, y existen fuertes vínculos industriales ya consolidados”, añade Kaloo

Normativa estadounidense

No es solo la proximidad a Estados Unidos, las empresas en México tienen un profundo conocimiento sobre aspectos esenciales como la normativa estadounidense que contribuirán a ampliar esta cooperación.

“El país es grande, con potencial para ampliar la capacidad industrial, y el gobierno está acostumbrado a apoyar la inversión estadounidense mediante exenciones fiscales y otros planes”, expone el responsable de inversiones en bolsa de Aberdeen Investments.

Pero no todo es bueno. Los expertos coinciden en que los impuestos en las aduanas, tal y como se han anunciado, llevarán, en última instancia, a un menor crecimiento.

Y una economía a la baja probablemente conduzca a despidos.

Getty Images: Algunos productos se verán más impactados que otros por los aranceles.

“Aunque a México no le afectó de la misma manera que a otros países y existe una ventaja marginal porque queda un poco mejor parado, creo que difícilmente va a traer inversiones significativas a corto plazo o va a generar crecimiento sostenido”, señala Arantza Alonso Berbotto, analista sénior del área de análisis de riesgos globales del equipo de las Américas de Verisk Maplecroft.

“El arancel de México debería ser cero, debido a que estamos en un tratado de libre de comercio con Estados Unidos y Canadá, y en este momento no lo es. Es algo que hay que tomar en cuenta. Las importaciones mexicanas tienen una arancel menor al promedio, pero no significa que no tenga”, recuerda la analista en una entrevista con BBC Mundo.

“Por los datos vemos que podríamos entrar en una recesión. Sin duda, las exportaciones, los aranceles, han bajado todos los pronósticos de crecimiento del país. Sigue dominando la incertidumbre y existen muchas dudas sobre qué va a pasar con el T-MEC”, concluye Berbotto en referencia a la tratado de libre comercio que se revisará en 2026, pero cuyas negociaciones seguramente comenzarán desde este año.

Aún no está claro cuánto tiempo estarán vigentes los aranceles de Trump, ni qué países lograrán negociaciones rápidas y efectivas que les permitan mejores condiciones para vender sus productos en Estados Unidos, pero de momento México y Canadá esquivaron la subida generalizada.

Lo que es cierto es que la preocupación en México es palpable. Muchas industrias tendrán que adaptarse y navegar tiempos de incertidumbre mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum trata de negociar con Trump y de alguna manera transmitirle el mensaje de que “una guerra de aranceles” no beneficia a nadie.

La ventaja sobre sus competidores da al país una bocanada de aire. Pero de lo que suceda en los próximos meses dependen muchas fábricas mexicanas y de esas fábricas, muchas familias.

