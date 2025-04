Johnny Depp vuelve a la pantalla con “Day Drinker” y sorprende con su aspecto

Lionsgate acaba de anunciar oficialmente el inicio del rodaje de “Day Drinker”, una película dirigida por Marc Webb (“500 Days of Summer” y “The Amazing Spider-Man”) que no solo tiene un elenco brutal: Johnny Depp, Penélope Cruz y Madelyn Cline, sino que además se está filmando en locaciones de España.

Para empezar, tenemos a Depp de vuelta en un proyecto hollywoodense de alto perfil, el primero con una gran distribuidora desde “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018).

En la primera imagen oficial, publicada por Deadline y Variety, el actor sorprendió luciendo barba, cabello blanco y ojos claros, mientras mira intensamente a cámara y sostiene una bebida.

La historia sigue a una bartender (Madelyn Cline) que trabaja en un yate privado. Ahí conoce al personaje enigmático de Depp, y lo que empieza como una simple charla con tragos, termina enredándose cuando aparece en escena una figura criminal interpretada por Penélope Cruz.

El guion corre por cuenta de Zach Dean, a quien quizás recuerdes por La Guerra del Mañana o El Abismo Secreto. También produce junto a nombres ya conocidos en la industria como Adam Kolbrenner, Basil Iwanyk y Erica Lee, con el respaldo de Thunder Road Films, IN.2 y 30WEST.

Y ojo, que esta no es la primera vez que Depp y Cruz comparten pantalla. De hecho, “Day Drinker” marca su cuarta colaboración, luego de “Blow”, “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” y “Murder on the Orient Express”.

“Estoy emocionado de comenzar la producción con Johnny, Madelyn, Penélope y este elenco increíble. Estamos en una locación hermosa, con un equipo fantástico y una historia emocionante y feroz por contar. Esto va a ser divertido“, dijo el director Marc Webb.

El reparto también trae rostros muy conocidos: Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto y Anika Boyle están a bordo, lo cual no solo suma diversidad, sino que garantiza momentos cargados de intensidad actoral.



A su vez, el equipo técnico incluye al director de fotografía Javier Aguirresarobe, al diseñador de producción Jan Roelfs, al editor Doc Crotzer, a la diseñadora de vestuario Penny Rose y a los responsables de casting Hannah Ashby Ward y Alejandro Gil.

Cabe señalar que mientras medio mundo habla del “regreso” de Johnny Depp, él mismo ya dijo que ese término no le gusta mucho. Durante una rueda de prensa en el Festival de Cannes 2023, fue bastante claro: “Sigo pensando en la palabra ‘regreso’ porque yo no me fui a ningún lado. Quizás la gente dejó de llamar por el miedo que tuviera en ese entonces. Pero no, yo no me fui a ningún lado. He estado por aquí”, aseguró en ese momento.

Desde entonces, Johnny ha estado moviéndose por Europa, incluso dirigiendo su propia película “Modi: Three Days on the Wing of Madness” y participando en “Jeanne du Barry”, que inauguró Cannes el año pasado.

