Retiran del mercado salsas Buffalo Wing de Lillie’s Q por alérgeno no declarado

Un lote de 8,532 botellas de salsa para alitas de búfalo Lillie’s Q de 13,5 oz son retiradas del mercado por riesgo de alérgeno no declarado, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)

Se trata de un retiro voluntario de la empresa Old World Spices & Seasoning, Inc., con sede en Overland Park, Kansas, de las salsas que contienen leche como subingrediente de la mantequilla, información que no está declarada en la etiqueta.

La FDA publicó un aviso de reclasificación del retiro indiciado el 25 de marzo de 2025, elevándolo a Clase II, que advierte sobre un riesgo bajo de consumo de un producto.

¿Cómo identificar el producto?

Según la información publicada por la FDA en el sitio web, las salsas fueron distribuidas en 13 estados del país que incluyen: Kansas, Florida, New Hampshire, California, Iowa, Georgia, Texas, Colorado, Connecticut, Wisconsin, Nueva York, Washington y Pensilvania. Las salsas tienen la siguiente descripción:

Salsa de alitas de búfalo Q de Lillie: en su presentación de botellas de 13,5 oz, con los códigos UPC 810069510972 impreso en la etiqueta y 10810069510979, impreso en la caja. Además, se maneja los siguientes códigos y fechas de caducidad:

-Lote n.° 002125, Consumir preferentemente antes del 21/01/2026

-Lote n.° 002025, Consumir preferentemente antes del 20/01/2026

-Lote n.° 005725, Consumir preferentemente antes del 25/02/2026

La recomendación los consumidores alérgicos a la leche es a evitar consumir el producto, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

La FDA publicó un aviso de reclasificación a clase II, del retiro del las salsas. Crédito: FDA | Cortesía

¿Qué ocurre cuando una persona alérgica a la leche consume el producto?

Hay nueve alérgenos que son los responsables de la mayoría de las alergias alimentarias en Estados Unidos: huevos, trigo, soja, maní, frutos secos, pescado, mariscos, sésamo y leche.

En el caso de un producto que contenga un alérgeno no declarado, puede generar reacciones adversas en personas sensibles o alérgicas al producto.

Cuando una persona alérgica a la leche, consume un alimento con este ingrediente, puede generar reacciones que van desde la urticaria hasta reacciones graves como anafilaxia.

Sigue leyendo:

–Retiran del mercado maní tostado por anacardos no declarados

–Alerta de alergias: Huevo no declarado en hamburguesa de mariscos italiana de Caraluzzi

–Retiran salsas Texas Pete por sulfitos no declarados y error en etiquetado