Demi Moore se confiesa tras perder el Oscar ante Mikey Madison: “No me sentí destrozada”

La actriz Demi Moore se perfilaba como una de las favoritas a ganar como Mejor Actriz en la edición pasada de los premios Oscar, pero perdió en esta categoría ante Mikey Madison. En una reciente entrevista para la revista Time la veterana actriz reveló qué sintió segundos antes de que anunciaran a la ganadora.

Demi Moore, quien fue nominada por su papel en ‘The Substance’, confesó en la entrevista que sabía que perdería el Oscar segundos antes de que anunciaran al ganador. “Me incliné hacia mi mánager y le susurré: ‘Creo que va a ganar Mikey’”, contó Moore a Time.

La veterana actriz aseguró que tomó su derrota de forma serena y, aunque ese podría significar el primer Oscar en toda su carrera, no se sintió destrozada.

“No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba tan centrada y calmada. No me sentí destrozada. No sentí nada de eso. Simplemente confié, y sigo confiando, en lo que está por suceder”.

Demi Moore llegó con fuerza a la temporada de premios. Gracias a su papel protagónico en ‘The Substance’, un thriller corporal dirigido por Coralie Fargeat, Demi Moore se llevó varios galardones en los Globos de Oro, los Critics’ Choice Awards y los SAG Awards.

Sin embargo, la joven Mikey Madison se llevó el premio como Mejor Actriz en los premios Oscar 2025 por su papel en ‘Anora’, una cinta en la que interpreta a una trabajadora sexual de Nueva York cuya vida da un giro inesperado y dramático cuando se enamora del hijo de un oligarca ruso.

Además de ganar ganar como ‘Mejor Actriz’, la cinta fue una de las más premiadas de la noche al llevarse Oscar a Mejor Montaje, Mejor Guión Original, Mejor Dirección para Sean Baker y Mejor Película.

Tras perder el premio ante Mikey Madison, Demi Moore publicó un mensaje en el que se mostró agradecida por la experiencia vivida en la temporada de premios y felicitó a ‘Mikey Madison’ por su premio.

“A medida que esta temporada de premios llega a su fin, estoy abrumada de gratitud por lo vivido en este viaje”, escribió Moore. “Ha sido la aventura de mi vida y ¡apenas estamos comenzando! Estoy muy agradecida con mi equipo, mis compañeras nominadas y con todos los que hicieron de esta experiencia algo tan lleno de alegría y luz… Y una enorme felicitación para Mikey Madison — ¡no puedo esperar a ver qué haces a continuación!”

