Raúl de Molina y su reacción al enterarse del arresto de William Levy

William Levy se volvió tendencia en la mañana del pasado martes debido a que fue detenido. Además, se viralizó un video en el que se puede apreciar que él llevaba puesto un traje marrón utilizado por los presos y que estaba esposado mientras el juez le leía los cargos que se le imputaban.

Raúl de Molina, en una nueva emisión de ‘El Gordo y la Flaca’, no dudó manifestar a la sorpresa que sintió al ver que el actor de origen cubano había sido puesto tras las rejas. En compañía de Dayanara Torres, aportó algunos detalles sobre el proceso legal que enfrentó el actor en Florida.

“Tenemos una noticia, una bomba, porque nuestro querido William Levy fue arrestado el día de ayer en la ciudad de Weston en Broward, muy cerca de Miami. Supuestamente por estar intoxicado y presentando una conducta desordenada en un lugar público y causar disturbios. También se la acusa de traspaso en una propiedad privada”, comenzó diciendo el presentador de televisión.

Óscar Petit, reportero del mencionado programa de televisión, detalló que la expareja sentimental de Elizabeth Gutiérrez no se opuso en el momento de ser detenido. “Para la corte, esto no es una cosa seria porque le han puesto una fianza de $500 dólares, que es una cosa mínima. Lo quiero como un hermano, me da pena lo que está pasando él”, continuó diciendo Raúl de Molina en el programa.

¿Qué fue lo que ocurrió con William Levy?

Las especulaciones sobre el caso de William no se detuvieron, pero la revista People en Español compartió que una fuente cercana al actor le proporcionó los detalles sobre lo que habría ocurrido dentro de un local de donde se lo llevaron detenido.

“Él estaba compartiendo con los padres de los amiguitos de su hijo y estaban en un restaurante que se llama Baires Grill, William les invitó una ronda de tragos. Cuando vino la cuenta, no sé la cantidad exacta, pero fue una cifra exorbitante (y) él dijo que no iba a pagar; ya la había apagado una ronda de tragos como para 100 personas”, contó la fuente del mencionado medio de comunicación.

Ni su ex Elizabeth Gutiérrez ni tampoco sus hijos se han manifestado por lo ocurrido el martes.

