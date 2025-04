Carolina Sandoval le manda mensajes a quienes la critican por mostrar su transformación física 

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval subió a su cuenta en Instagram un video en el que le contestó a quienes han cuestionado sus métodos para adelgazar, pues esta semana reveló que Alejandro Chabán ha sido uno de sus aliados en su transformación.

En la descripción del material audiovisual, la conductora del programa ‘¡Siéntese Quien Pueda”’ dijo que está acostumbrada a lidiar con los mensajes negativos y por ende trata de no enfocarse tanto en esto.

“Los cambios siempre traen controversias, unos te aplaudirán y otros te lanzarán piedras… Pero como yo hace tiempo tengo piel de cocodrilo, estoy más que acostumbrada a esos procesos… Y siempre miro hacia allá, lejos, pa’lante y con la cabeza en alto”, dijo.

Luego de esto, escribió: “Esta semana les compartí una transformación que vino con todo, mi nueva relación con la comida, mi infaltable papaya, pieza clave en el inicio de todo esto, mi forma de cuidarme ahora y mi manera de cuidar a esa versión del futuro que quiero que sea sana, presente para mi familia y fiel a mí”.

Muchos no contaban con la ayuda de Alejandro Chabán, pues Carolina Sandoval hablaba de cómo la papaya le había ayudado tanto.

Ante esto, se han leído comentarios como: “¿No que de pura papaya? Ya decía yo que no era cierto”, “¿Y qué pasó con la papaya? ¿O era pura papaya que nos estaban metiendo? Lo que hace monetizar la gente”, “Ella dijo hasta el cansancio que había adelgazado solo con la papaya y ahora que fue con Yes you can! Pura publicidad para vender”.

En una entrevista con People en Español, la venezolana reveló que en noviembre pasado habló con Alejandro Chabán para decirle que la ayudara en este proceso, del que ha obtenido resultados asombrosos.

. “A mí no me importa lo que la gente interprete de lo que vea, yo me siento orgullosa de lo que yo he conseguido, más que todo porque es un proceso y cuando yo empecé este detox yo quería evolucionar”, dijo en la conversación.