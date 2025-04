Taxista inmigrante de Nueva York asesinado en Connecticut: vinculan a detective NYPD 20 años después

Rohail Khalid, detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), fue despojado de su arma y escudo y asignado a tareas modificadas tras ser vinculado judicialmente con el homicidio de un taxista ocurrido en 2005 en Connecticut en el que estuvieron involucrados dos amigos suyos de la infancia.

El detective Khalid figura en una orden de arresto contra Mohammed Ali (38), quien enfrenta cargos de conspiración y complicidad en el homicidio el 9 de febrero de 2005 del taxista Mureed Hussain (35), residente de Brooklyn (NYC), quien fue encontrado con un disparo en la nuca y tirado a un lado de la carretera en Windsor Locks, Connecticut.

La orden de arresto de Ali incluye información sobre la investigación original de 2005. En aquel momento el detective Khalid fue identificado como una de las “tres personas que se cree que están implicadas en el caso”, pero él ha negado rotundamente cualquier implicación en el crimen y cuando éste tuvo lugar proporcionó una coartada, según los documentos judiciales.

Khalid, de 38 años, preside actualmente la Sociedad Pakistaní-Estadounidense de Agentes del Orden Público del Departamento de Policía de Nueva York. Tras una nueva revisión del homicidio ocurrido hace dos décadas Khalid ofreció otra vez su ADN a los detectives de Connecticut para ver si coincidía con los objetos recuperados en el cuerpo de Hussain o en su taxi, el cual fue hallado en Brooklyn después, cerca de donde el detective y sus amigos vivieron, según su abogado, John Arlia.

“El detective Rohail Khalid fue exonerado por el Departamento de Policía de Nueva York en esta investigación hace unos 20 años, cuando se presentó voluntariamente para colaborar en la investigación y, por lo tanto, no se realizaron arrestos”, declaró Arlia, quien es abogado litigante de cada uno de los sindicatos de agentes del orden de NYPD. “Ofreció su ADN para que se le realizaran pruebas que demostraran que nunca estuvo involucrado en ningún delito. Esta prueba de ADN dio negativo y, por lo tanto, lo exonera de estas falsas acusaciones”.

Las pruebas de ADN adicionales solicitadas ahora por la policía de Windsor Locks aún no se han completado, pero cuando se completen el detective Khalid será exonerado, afirmó Arlia. “Es un ciudadano respetuoso de la ley y se ha dedicado a la seguridad de los neoyorquinos, primero como agente de policía y ahora como detective”, declaró.

Khalid fue identificado inicialmente como uno de los tres jóvenes que Hussain recogió en la empresa de taxis “Eastland Cab Company“ en Bensonhurst (Brooklyn) la noche de su desaparición, según una declaración jurada presentada en Hartford, Connecticut. El conductor fue hallado muerto a tiros en Connecticut a la mañana siguiente y su taxi había desaparecido.

Los detectives de Windsor Locks arrestaron a Ali el miércoles 26 de marzo de 2025 en Ohio. Un tercer sospechoso, Arfan Butt (38), fue asesinado a tiros mientras conducía su BMW dorado por Brooklyn en 2020, informaron las autoridades. En ese momento era un delincuente sexual registrado y condenado por violación. Su homicidio sigue sin resolverse, aunque la policía cree que su pasajero le disparó.

Khalid, Butt y Ali eran amigos desde que asistieron a la “Escuela Secundaria James Madison” y vivían en Marine Park, Brooklyn, donde se encontró el taxi de Hussain pocos días después de su cadáver baleado, recordó Daily News.

La noche del crimen tres jóvenes, liderados por Ali, se presentaron en la sede de la “Eastland Cab Company” y pidieron que los llevaran a Connecticut. Hussain aceptó trasladarlos por $200 dólares, según la denuncia. Otro taxista de la oficina confirmó que Ali fue quien pidió el viaje, pero los otros dos pasajeros esperaron afuera y no pudieron ser identificados.

Los detectives en ese momento se centraron en Khalid porque solía frecuentar a Ali y Butt y vivía cerca de donde se encontró el taxi. Se encontró sangre en el auto, lo que llevó a la policía a creer que Hussain recibió un disparo dentro del taxi.

En abril de 2005, dos meses después del crimen, Khalid se presentó en la Comisaría 62 NYPD en Brooklyn sin que nadie lo solicitara y habló con los detectives junto con un abogado, según la denuncia. Afirmó haber trabajado en la tienda de bagels “Bagelicious” desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. la noche del homicidio y dijo que no pudo haber estado involucrado en la muerte de Hussain.

Si bien un gerente de la tienda recordaba su presencia, su coartada no pudo ser corroborada por las grabaciones de seguridad ni las tarjetas de tiempo, según documentos judiciales. El caso finalmente se estancó después de que los detectives no lograran obtener suficientes pruebas para arrestar a nadie.

Caso reabierto

En febrero de este año los detectives del departamento de policía de Windsor Locks revisaron el caso. “Gracias a los avances en tecnología forense, entrevistas, sondeos y una nueva evaluación de las pruebas incautadas en 2005, los detectives identificaron sospechosos”, declaró la policía en un comunicado en Facebook anunciando el arresto de Ali el mes pasado en Ohio. Fue extraditado a Connecticut, procesado por homicidio el jueves y quedó detenido sin derecho a fianza.

Tanto Butt como Ali fueron vinculados al homicidio a través de pruebas de ADN recolectadas dentro del taxi de Hussain, informaron las autoridades. El ADN de Ali también se encontró en la ropa de Hussain en áreas que serían compatibles con sacar un cuerpo de un automóvil y arrastrarlo.

Khalid se unió al Departamento de Policía de Nueva York en 2011, unos seis años después del homicidio. Según el expediente personal de su departamento, fue ascendido a detective de tercer grado en 2017.

En julio, mientras los detectives de Windsor Locks revisaban el caso y le habían pedido a Khalid que proporcionara una muestra de ADN, NYPD le asignó una asignación modificada, despojándolo de su arma y escudo y trasladándolo a la Sección de Tribunales de Manhattan.

NYPD confirmó que Khalid se encuentra en una asignación modificada, pero no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la investigación del homicidio de 2005. Aún no está claro el motivo del crimen. “Este caso sigue en curso y se han identificado nuevos sospechosos”, declaró el Departamento de Policía de Windsor Locks en su comunicado, que no menciona al detective neoyorquino.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.