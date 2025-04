Carlos Adyan critica la actitud de Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars

El cambio de actitud de Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars ha dividido al público e incluso a algunas figuras de Telemundo como Carlos Adyan, que consideran que el rumbo que ha tomado su juego no es el mejor.

El presentador boricua de televisión publicó en su cuenta en X un mensaje en el que mostró su descontento con el dominicano, quien ahora no quiere formar parte del equipo Agua del reality show.

“Muchos creen que Caramelo es la Ivone 2.0… la diferencia es que Ivonne sí tuvo razones y no una hermanita fan. Buenas noches”, dijo.

Muchos creen que Caramelo es la Ivone 2.0… la diferencia es que Ivonne sí tuvo razones y no una hermanita fan. Buenas noches 😆 #LCDLFAlIStars — Carlos Adyan (@carlosadyan) April 20, 2025

Ante esto, muchos usuarios han reaccionado con comentarios como: “Lo que me saca de onda es la facilidad que tiene de voltear las cosas. Ahora dice que le reclamaba a Mane de hablar con Luca y Paulo pero que lo hacía por rey jajajaja. Y dice que no necesita andar con nadie…obvio a raíz de lo que la hermana le dijo. No esperó ni una semana para cambiar”, “Me parece perfecto poder cambiar de opinión y no fanatizarse cómo muchos, si así fuesen los fans el juego sería más divertido”.

Otros han indicado: “Si te das cuenta ahora de como es Caramelo es que sigues apoyando su violencia, sus comentarios homófobos y xenófobos. Y no se debería normalizar y darle espacio en televisión. Sus palabras y su falta de respeto salen de la boca de Caramelo y desde hace tiempo”.

¿Qué pasó con Caramelo en La Casa de los Famosos All-Stars?

Luego de que la hermana del expelotero lo visitara en la competencia, todo ha cambiado en él, pues su familiar le indicó que se cuidara y no confiara en cualquiera.

La lectura que le dio Caramelo fue que su grupo podía afectarlo y por ende ha ido cambiando su interés en seguir avanzando con Agua y ahora se ha aislado.

Sin embargo, la reacción de algunos de sus compañeros ha sido bastante frontal, como Niurka Marcos, quien le ha dicho que no haga el papel de víctima, pues considera que no es honesto.

