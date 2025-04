Justin Bieber compartió nuevas fotos de su hijo Jack Blues

El cantante canadiense Justin Bieber compartió con sus seguidores una foto de su hijo Jack, fruto de su matrimonio con la modelo Hailey Bieber. Pocas veces el intérprete de ‘Peaches’ comparte imágenes de su vida personal y mucho menos de su hijo que nació el 23 de agosto de 2024.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió una foto en la que se ve a Jack Blues gateando sobre el suelo, vestido con una camiseta amarilla y pantalones cortos verdes.

Hailey Bieber no tardó en reaccionar a la foto de su hijo en sus historias de Instagram con el texto: “Mi bebe se está haciendo más grande”. De esta manera Justin Bieber regresa a la tranquila dinámica familiar luego de una semana llena de eventos sociales y momentos virales.

Esta semana Justin Bieber se volvió viral por un video en el que aparece dándole un beso en la mejilla a la rapera Sexyy Red. El cantante asistió a la fiesta de cumpleaños número 27 de la rapera y se viralizó un video en el que aparece muy sonriente y dándole un beso a ella en la mejilla.

Rápidamente el video se llenó de comentarios de personas que especulaban un supuesto interés romántico de Bieber hacia Sexxy Red mientras que otros aseguraban que el cantante lucía más feliz con la rapera que con su esposa.

Sexxy Red salió al paso de los rumores y respondió a un usuario que comentó que el intérprete sonreía más con la rapera que con su esposa. Sexxy Red respondió lo siguiente: “¡Sí lo hace!”.

Bieber publicó los clips en su cuenta de Instagram y su esposa respondió a la publicación con emojis de corazones.

Justin Bieber ha causado preocupación durante los últimos meses debido a su apariencia desmejorada y rumores de supuesto consumo de sustancias, algo que su representante negó.

Asimismo el cantante confesó que tiene problemas de ira y que a veces se siente como “un fraude” e “incopentente”.

“Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto smh“, escribió el dos veces ganador del Grammy. “Toda mi vida me han dicho: ‘¡Woow, Justin, te lo mereces!’, y yo, personalmente, siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude“, confesó en otra publicación.

