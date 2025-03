Justin Bieber reconoce que tiene problemas de ira

El cantante Justin Bieber compartió una publicación en sus redes sociales donde abrió su corazón sobre uno de los desafíos emocionales que enfrenta.

Con una honestidad que llamó la atención de sus seguidores, el artista de 31 años admitió que tiene problemas con la ira, pero expresó su deseo de trabajar en ellos y crecer como persona.

“Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto smh“, escribió el dos veces ganador del Grammy.

La publicación del canadiense fue acompañada de tres fotos que reflejan distintas etapas de su vida, incluida una selfie reciente en la que aparece usando una sudadera con capucha, una imagen de su niñez y una foto de su hijo Jack Blues, acostado en una manta mientras miraba una película a través de un proyector.

Este tipo de publicaciones no son nuevas en la vida de Justin Bieber, pues en las últimas semanas ha compartido diversos mensajes sobre sus luchas internas y su salud emocional. De hecho, el cantante también ha hablado sobre no sentirse “merecedor” de todo lo que ha logrado y de experimentar una sensación de “fraude” por las expectativas que el público tiene sobre él.

“Toda mi vida me han dicho: ‘¡Woow, Justin, te lo mereces!’, y yo, personalmente, siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude“, confesó en otra publicación.

Y agregó: “Cuando me decían que merecía algo, me sentía un poco astuto, como si supieran lo que pienso“.

El cantante también dejó claro que no tiene miedo de expresar sus sentimientos más íntimos y complejos, animando a aquellos que se sienten incómodos o inseguros a sentirse acompañados.

“Lo crítico que soy, lo egoísta que soy, nadie diría esto. Digo todo esto para decir: si te sientes un poco incómodo, bienvenido al club. Definitivamente me siento incompetente y sin la preparación necesaria la mayoría de los días“.

Además de sus reflexiones sobre su salud emocional, los recientes comentarios de Bieber han suscitado rumores sobre un posible consumo de drogas. Sin embargo, fuentes cercanas al cantante han aclarado que estas especulaciones son infundadas y no reflejan la realidad de su situación actual.

Cabe señalar que Justin Bieber continúa utilizando sus plataformas para compartir sus pensamientos y sentimientos, mostrándose como una persona real que enfrenta desafíos, pero que está decidida a superarlos con la esperanza de convertirse en una mejor versión de sí mismo.

