Habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars se enteran de la muerte del papa Francisco

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars empezó con el anuncio para los habitantes de la muerte del papa Francisco.

Aunque los participantes están aislados del mundo exterior, la producción consideró necesario que supieran de este hecho que ha causado miles de reacciones en el mundo debido al papel que el sumo pontífice tuvo al frente de la Iglesia católica.

Algunos de los que se vieron más afectados por esta noticia fueron Luca Onestini, por sus raíces italianas y Niurka Marcos, quien estuvo cerca de llorar poco después de que Javier Poza les diera detalles de esta pérdida.

“Familia, como todos ustedes saben, la vida sigue y el show también debe continuar”, dijo el conductor mexicano, quien luego explicó que se trata de una entrega bastante importante, pues se conocerá al nuevo eliminado del programa de telerrealidad.

Este momento generó también varios mensajes en redes sociales, algunos a favor y otros en contra. “La verdad que era innecesario que le den la noticia del papa, así también fue innecesario cuando les dijeron de Paquita y de lo de Aleska. Telemundo haciendo show para todo”, “En ese show hay gente que usa aceites para desear el mal, santeras, pandilleros que amenazan de muerte y el resto son cero cristianos, ¿como para qué decirles la muerte del Papa? ¡Dudo mucho que les importe ni un poco! Así que me parece tremendo irrespeto”.

Otros escribieron: “Al menos alguien podía ser sensible con Luca y Diego que se notó que les afectó la noticia”, “Ah pero lo de República Dominicana no lo mostraron”, “Obviamente, Luca es italiano, y la sede del Vaticano está en Italia. Los italianos, naturalmente, crecen en una cultura arraigada al catolicismo, y eso es algo que, como a muchas personas en el mundo, los afecta de alguna manera, no deberían burlarse de eso”.

El papa Francisco murió este 21 de abril a causa de un derrame cerebral, según anunció el Vaticano.

“Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre”, dijo el cardenal Kevin Joseph Farrell.

