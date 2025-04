Ancelotti no considera que Real Madrid sea menos que el FC Barcelona en la final de Copa del Rey

El DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reivindicó las posibilidades de su equipo en la final de Copa del Rey ante el FC Barcelona del próximo sábado, al asegurar que le “parece algo exagerado” tratar “de víctima” a su equipo en un partido por el título.

“Ellos parece que están mejor que nosotros, pero una final es una final. Algo imprevisible. Tratar al Real Madrid de víctima en una final me parece algo exagerado”, contestó en rueda de prensa respecto al favoritismo del FC Barcelona.

Antes de la final de Copa del Rey el Real Madrid visitará en Liga al Getafe este miércoles.

Real Madrid piensa en Getafe

“Todos sabemos cómo juega el Getafe. Un fútbol intenso y muy bien organizado. Con muchos duelos, un equipo fuerte, con una idea muy clara… Estamos listos y preparados porque cuando más se acerca el final de temporada más importantes son los partidos. Nos jugamos mucho y queremos seguir adelante”, señaló.

“El once de mañana será teniendo en cuenta el desgaste del domingo por la noche. Los jugadores han recuperado bastante bien, aunque algunos siguen un poco cansados. Mañana decidiremos”, apuntó sobre si tendrá en cuenta la final de Copa para decidir el once titular ante el Getafe.

Además, criticó el horario del encuentro de Liga, a las 21:30 hora de España. “No me quejo de esto. Puede pasar. No se podía jugar el martes. Está bien porque tenemos tiempo suficiente para recuperar. Se podía hacer a una hora mejor y no a las 21:30 porque mucha gente está durmiendo, ojalá no duerman mis jugadores mañana”, declaró.

Año muy complicado

Por otro lado, el técnico ganador de cinco Copa de Campeones de la UEFA (tres con el Real Madrid y dos con Milán de Italia) señaló “El club es consciente de que ha sido un año más complicado que el pasado. Juntos, manejamos las dificultades. Estoy muy contento, muy feliz, con mucha presión, pero esto siempre es así. El estrés es gasolina para mí, a mí no me molesta, me da más energía para pensar más cosas. La luna de miel sigue”.

Luego de la eliminación ante el Arsenal los rumores de un posible salida se han intensificado, sin embargo Ancelotri manifestó: “Me encanta este banquillo. Que esto pueda seguir lo más lejos posible y si un día termina, me quitaré el sombrero con este club. Nada más”. Cabe destacar que, el contrato con el equipo es hasta el 30 de junio de 2026.

Finalmente, Ancelotti aclaró que el delantero Kylian Mbappé, no estará listo para mañana, aunque cree que sí lo tendrá para la final del sábado ante el conjunto azulgrana.

“Para mañana (Mbappé y Mendy) no están listos, pero entrenarán estos días y creo que los dos estarán disponibles para el partido del sábado”, declaró Ancelotti.

