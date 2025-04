Luis Figo defiende a Carlo Ancelotti de las críticas: “Ha ganado todo”

El icónico futbolista portugués y leyenda del Real Madrid, Luis Figo, salió en defensa del director técnico italiano Carlo Ancelotti ante la ola de críticas que ha recibido por el mal momento que atraviesa el club tras su eliminación de la UEFA Champions League a manos del Arsenal en los cuartos de final de la competencia.

En declaraciones ofrecidas durante un acto como embajador de Laureus en la ciudad de Madrid, España, el exjugador resaltó que Ancelotti “lo ha ganado todo” con los merengues y esto debería ser suficiente para tener el respeto de todos los hinchas del balompié mundial; asimismo descartó que exista falta de entendimiento entre Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

“Me extrañó mucho que se ponga en causa a un entrenador con el valor de Ancelotti, me parece súper extraño que justo después del partido de ‘Champions’ la única pregunta era sobre el futuro del entrenador, una persona que ha ganado todo lo que ha ganado y que demuestra su valía como entrenador cada año. En el fútbol no se puede ganar siempre”, expresó.

Carlo Ancelotti dirige al Real Madrid. Crédito: Jose Breton | AP

Figo destacó que la fanaticada del Real Madrid “ha pitado a todo el mundo” y una muestra de eso era que él mismo fue víctima de esas críticas cuando jugaba mal; sin embargo esto no quiere decir que sea un problema general y confía en que puedan salir adelante para tener los resultados que buscan.

Copa del Rey

El antiguo jugador del FC Barcelona y del Real Madrid decidió no dar ningún favorito sobre el enfrentamiento que tendrán ambas instituciones para la final de la Copa del Rey, aunque sí reconoció que será un duelo bastante interesante y que todos los jugadores harán lo posible para poder quedarse con el trofeo de campeón.

“Habrá que ver quien puede sustituirlos con las garantías que pueden dar esos cambios. Tanto uno como otro tiene la experiencia suficiente para afrontar estos derbis, es un partido que todos quieren jugar. De Lamine sorprende la madurez y la personalidad con la que juega con esa edad, quizá cuando eres joven no piensas en la responsabilidad y lo que significa, solo piensas en jugar al fútbol”, agregó.

