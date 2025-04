EE.UU. evita confirmar si revocó la visa a Gustavo Petro

El Gobierno de Estados Unidos evitó este martes aclarar si ha retirado la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de que el propio mandatario afirmara públicamente que ya no puede viajar al país norteamericano.

“Ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa”, dijo Petro durante un consejo de ministros en Bogotá, añadiendo que, aunque no la necesitaba, ya “vio al Pato Donald varias veces” y ahora buscará “ver otras cosas”.

La afirmación, hecha con tono irónico, se dio mientras comentaba el viaje del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a Washington para asistir a las reuniones del FMI y el Banco Mundial.

Consultada al respecto, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, evitó confirmar o negar la cancelación del visado.

“No comentamos sobre casos de visas individuales. Nuestros registros son confidenciales”, dijo en una rueda de prensa.

En cambio, destacó la relación bilateral con Colombia, enfocándose en el combate a los cárteles de droga, la creación de oportunidades económicas y el abordaje conjunto de la crisis migratoria.

Fricciones con Petro

Aunque Petro no ofreció detalles sobre las razones detrás de la supuesta decisión estadounidense, su gobierno ha sostenido tensiones con la administración de Donald Trump, particularmente por diferencias en temas migratorios.

Una de las fricciones más recientes surgió tras unas declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Newsmax.

En la entrevista, Noem aseguró que Petro, en una reunión en Bogotá, calificó a miembros del Tren de Aragua como personas que necesitaban “más amor y comprensión” y que algunos eran incluso sus “amigos”.

El mandatario colombiano rechazó tajantemente esas afirmaciones, y las atribuyó a un posible error de traducción.

Petro ha visitado varias veces Estados Unidos desde su llegada a la presidencia en 2022, incluyendo encuentros con Joe Biden y participaciones en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, si se confirma que su visa fue retirada, se convertiría en el segundo presidente colombiano en funciones en recibir esa sanción.

El primero fue Ernesto Samper, a quien en 1996 se le revocó el visado tras las denuncias de ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña electoral.

Con información de EFE.

