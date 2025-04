Javier Mier reconoce que Chivas se encuentra en medio de una crisis

El director deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Javier Mier, reconoció que el equipo se encuentra atravesando un complicado momento dentro del balompié mexicano tras ser eliminados de la fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; hecho que ocurrió poco después de la destitución de Gerardo Espinoza como director técnico de la organización.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa en la que revelaron la salida de Espinoza al no haber logrado obtener los mejores resultados esperados por el equipo tras tomar el mando de la plantilla y al mismo tiempo sostuvo que empezarán a trabajar para poder mejorar el rendimiento del club para la próxima competencia.

“No podemos evadir lo que es. Ya no podemos estar hablando y hablando. Sí, sí lo está (en crisis), es un fracaso y lo asumimos como tal, cada uno bajo su perspectiva”, expresó Mier en sus declaraciones.

“Es claro lo que sucedió para todos, estamos fuera. Un club como este no puede estar fuera. Es un tema que estamos muy lejos de donde queremos estar y la realidad es que es un fracaso y aquí estoy para dar la cara. Si seguimos evadiendo ese tipo de cosas, van a seguir pasando, son frustraciones que se muestran en la cancha. Es la realidad, es un fracaso”, agregó el directivo.

Gerardo Espinoza durante un encuentro dirigiendo a Chivas. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

Chivas de Guadalajara terminó en la posición 11 de la tabla de clasificación con un total de 21 puntos (mismos que Pumas de la UNAM). Sin embargo, la diferencia de goles terminó dándole la ventaja a los felinos para asegurarse una casilla en los puestos del Play-In.

Apuesta por Chicharito

Mier también habló sobre el caso de Javier ‘Chicharito’ Hernández y aseguró que él se mantiene como miembro de las Chivas de Guadalajara; esto ante los recientes rumores que ponen al histórico delantero azteca en un nuevo equipo de la Major League Soccer (MLS).

“La jerarquía que él (Javier Hernández) tiene y la carrera que tiene, es un referente del futbol mexicano, no solo de Chivas, sino del fútbol mexicano. Sabemos que los focos se irán hacia ese tipo de perfiles, entendiendo que es una carrera que coincidimos, ojalá más jugadores en el futbol mexicano lo puedan tener. Sabemos que alrededor de Chivas se hablan un millón de cosas, algunas son verdades y otras no, no nos meteremos a ese tema. Javier es jugador del Club Deportivo Guadalajara y si hubiera una situación más adelante, los principales que lo tenemos que hablar es el jugador y nosotros”, adelantó.

“Así como de él, como de todo el plantel. Estamos en un análisis y no esperábamos que fuera en está semana. Como todos y el plantel, estamos en ese análisis y si hubiera algo con él, sería en el contacto con el jugador y la directiva”, concluyó Mier.

Sigue leyendo:

–Antonio Mohamed muestra su enojo y carga contra el formato de la Liga MX

–Barcelona vs Mallorca en vivo: hora y canal del partido por LaLiga en Estados Unidos

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este martes 22 de abril