Antonio Mohamed muestra su enojo y carga contra el formato de la Liga MX

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se mostró bastante molesto por el actual andar de la Liga MX al asegurar que no existe ningún tipo de beneficio para los equipos que terminan en las primeras posiciones de la tabla de clasificación para avanzar a la Liguilla; asimismo sostuvo que al contrario se ven más afectados de lo que se piensa en su camino para buscar el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior a la última jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, donde sostuvo que la pausa que la pausa que tienen los equipos que culminaron primeros en la clasificación termina afectando severamente el ritmo de competencia y esto genera que siempre resulten con menores posibilidades en la fase eliminatoria.

“Esperar 15 días, realmente el equipo que juega el Play In viene con más ritmo, nosotros tenemos que esperar 18 días para jugar, no es serio, pero seguramente lo habrán pensando detalladamente (el calendario), a mí no me lo tienen que preguntar”, expresó.

Antonio Mohamed habla sobre sus objetivos dentro de la Liga MX. Crédito: Mireya Novo | Imago7

El Toluca terminó con un empate 2-2 ante la Máquina de Cruz Azul en la Jornada 17 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX; ante este hecho él mismo realizó unas palabras que contradicen su queja al afirmar que el líder general del torneo debería avanzar directamente a semifinales, lo que causaría un mayor bajón deportivo.

“Tengo una opinión muy clara, para mí tienen que pasar siete equipos nada más, el superlíder a la Semifinal y los otros 6 se pelean, pasan 3, los mejores. Yo no apuesto por 10 equipos, 12 equipos, realmente cada día nos parecemos más al lado norte, no hay descenso, no hay nada, todo es muy parecido, pienso otra cosa, deben clasificar 6 u 8, pero no 10 equipos”, agregó el Turco en sus declaraciones.

Los Diablos Rojos del Toluca avanzaron a la Liguilla en la primera posición de manera solitaria al quedar con 37 puntos acumulados producto de 11 victorias, cuatro empates y dos derrotas, superando al Club América con 34 puntos al tener un triunfo menos que los comandados por Mohamed.

